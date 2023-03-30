¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 30 de marzo

La conferencia mañanera de AMLO de este jueves 30 de marzo se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

El presidente AMLO encabezó la ceremonia de transición en la dirección y presidencia del Consejo de la Comunicación. Cabe destacar que José Carlos Azcárraga dejará el cargo como presidente y Francisco Casanueva Pérez tomará su lugar.

AMLO pide apoyo a Consejo de la Comunicación para campaña antidrogas

Al tomar la palabra, AMLO reconoció la labor del Consejo de la Comunicación en momentos difíciles, como lo fue la pandemia por Covid-19. Por otro lado, pidió apoyo para la campaña antidrogas que recién dio a conocer.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ encabeza el cambio de la presidencia del Consejo de la Comunicación, sale José Carlos Azcárraga Andrade y entra Francisco Casanueva Pérez pic.twitter.com/eJtO6vAt8R — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 30, 2023

AMLO adelanta nueva información del incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua

El presidente López Obrador adelantó que la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá más detalles de la investigación por el incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en punto de las 15:00 horas.

En ese sentido, señaló que no habría impunidad y que la investigación se encuentra bajo el fiscal Gertz Manero, con quien habló para pedirle que no hubiera ningún tipo de obstrucción de justicia.