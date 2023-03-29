¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 29 de marzo

La conferencia mañanera de AMLO de este martes 28 de marzo se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

¿Qué dijo AMLO en la mañanera sobre los migrantes muertos tras incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua?

El presidente AMLO durante su mañanera aclaró que se encuentran investigando acerca de lo ocurrido en el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejando un saldo de al menos 38 migrantes muertos.

En ese sentido, destacó que el primer informe es que fue un incendio a causa del motín entre los migrantes; sin embargo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dará nueva información a través de una conferencia de prensa este mismo miércoles.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ anunció que la secretaria de Seguridad, @rosaicela_ informará sobre el incendio en la estación migratoria donde murieron 38 #migrantes pic.twitter.com/Po3W6AhHQP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

Programas del Bienestar en la mañanera de AMLO de este 28 de marzo

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó un informe general sobre los diversos programas sociales en el país. Sobre la pensión a adultos mayores, informó que se tienen registrados 11 millones 239 mil 840 derechohabientes, con una inversión social anual de 339 millones 341 mil pesos.

¿Qué dijo AMLO sobre la salida de funcionarios del INE?

Durante la mañanera de AMLO, este se lanzó nuevamente contra el INE, específicamente tras la salida de funcionarios, a quien se sumó Edmundo Jacobo Molina, tras renunciar a la Secretaría Ejecutiva, el pasado 28 de marzo, pues afirmó que de finiquito se llevarán al menos 10 millones de pesos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo se llevará una liquidación de 10 millones de pesos pic.twitter.com/6HIYEVkL8l — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

AMLO se lanza contra Lindsey Graham por temas de seguridad y narcotráfico en México

AMLO lanzó algunos cuestionamientos al senador republicano, Lindsey Graham, por temas de seguridad y narcotráfico, específicamente por el tema de fentanilo. "¿Quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, ¿si hay capos, carteles que distribuyen fentanilo en Estados Unidos, si o no?", fueron algunas de las preguntas que destacó.

AMLO habla sobre Genaro García Luna y caso Agronitrogenados

AMLO destacó que sería un aporte histórico y ayudaría mucho si Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, diera su testimonio. Respecto al tema Agronitrogenados mencionó que Emilio Lozoya no quiere pagar la reparación de daño, pues ofrece solo 10 millones de dólares en comparación con las "muchísimas actividades ilícitas que él mismo ha revelado".

