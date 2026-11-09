Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, y José Luis García Parra, coordinador de gabinete, usaron un helicóptero oficial para viajar desde el estado hacia la Ciudad de México y participar en una junta en la sede de Petróleos Mexicanos (Pemex). El traslado habría tenido un costo de alrededor de 290 mil pesos en vuelo redondo.

¿Cuánto costó el viaje en helicóptero de Alejandro Armenta a Pemex?

El uso del helicóptero oficial para una reunión con Pemex generó cuestionamientos, debido a que el desplazamiento aéreo contrasta con el discurso de austeridad. El monto del viaje equivale al pago de un mes de sueldo para 18 policías estatales.

La reunión con Pemex, de acuerdo con la información proporcionada, pudo haberse llevado a cabo por videollamada. Sin embargo, el gobernador y su coordinador de gabinete optaron por trasladarse en la aeronave oficial hasta la capital del país.

¿290 mil pesos por una reunión que pudo ser virtual?



Alejandro Armenta (@armentapuebla_) habría usado un helicóptero oficial para viajar a CDMX. Mientras defiende el gasto como parte de su deber, su gobierno reservó las bitácoras de vuelo por cinco años.



¿Y la transparencia?… pic.twitter.com/mfZZGja2dI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 9, 2026

Alejandro Armenta responde a críticas por uso de helicóptero oficial

Ante los señalamientos, Alejandro Armenta justificó el uso del helicóptero y aseguró que está dispuesto a realizar el trayecto pese a los riesgos que implica. Durante una conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que su prioridad es atender las necesidades de los ciudadanos de Puebla.

“Y si tengo que hacerme 40, 50 minutos en helicóptero arriesgando mi vida, lo voy a hacer... Porque yo estoy dedicado a servirle a los poblanos, esa es mi misión. Ese es el honor que me han brindado ustedes”, declaró Armenta.

Gobierno de Puebla reserva bitácoras de vuelo por cinco años

La controversia también involucra la disponibilidad de información sobre los vuelos oficiales. El Gobierno de Puebla reservó las bitácoras de vuelo durante cinco años, una medida que limita el acceso público a los registros de las aeronaves utilizadas por el mandatario.

Además, las autoridades estatales habrían solicitado a plataformas como FlightAware bloquear el rastreo público del helicóptero Agusta y del resto de la flota estatal. Con ello, se restringe la posibilidad de consultar rutas, horarios y frecuencia de los desplazamientos a través de sistemas abiertos de seguimiento aéreo.