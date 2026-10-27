Régimen de Alejandro Armenta censura a Azteca Puebla; veta la entrada a su conferencia mañanera

El régimen de Alejandro Armenta bloqueó el ingreso de reporteros de TV Azteca Puebla a su conferencia mañanera, con lo cual comete un acto de censura y viola el derecho a la libertad de expresión y a la información.

¿Por qué impidieron el acceso a TV Azteca en el gobierno de Alejandro Armenta?

A pesar de haber cumplido con las peticiones de la Coordinación General de Comunicación Social y Agenda Digital del gobierno de Puebla, a cargo de Jorge David Cortés Moreno, personal de la dependencia no permitió la entrada de las cámaras. Esto, debido a la exigencia de un código, el cual sólo fue enviado por mensajería de WhatsApp a medios aliados al gobierno local.

Además, en la misma conferencia, Armenta Mier atacó a TV Azteca Puebla, sin dar oportunidad de cuestionar sus declaraciones.

