Apenas va saliendo la primera tormenta invernal este domingo 29 de noviembre, otro fenómeno empezará a hacerse sentir en el país con la llegada de un nuevo frente frío 9 al noreste de México.

Aunque bajarán las lluvias en casi todo el territorio, el viento y el frío en las madrugadas seguirán presentes.

¿En qué estados resentirán sus efectos?

¿Por dónde va a entrar el frente frío 9?

El sistema se acercará al noreste del territorio nacional durante el domingo, generando viento de componente norte con rachas de 50 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

🥶 La primera tormenta invernal traerá bajas temperaturas, lluvias y posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas de la CDMX.



Para el cierre de semana se esperan mañanas de hasta 3 grados 🌧️



🗣️: Martha Espinosa



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Probabilidad de lluvia luego de tormenta invernal y entrada de frente frío 9

Con la salida de la primera tormenta invernal, disminuirá la probabilidad de lluvia en la mayor parte de México, aunque seguirán las precipitaciones en el sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

Estados donde va a llover el fin de semana

Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en el centro y sur de Oaxaca, el norte y este de Yucatán, y el norte de Quintana Roo; además de intervalos de chubascos en Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche, y lluvias aisladas en Estado de México, Morelos y Tlaxcala.

Temperaturas heladas para el lunes

Para la madrugada del lunes se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán y Estado de México.

También se esperan mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.