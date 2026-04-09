Noche de accidentes y asaltos en la ZMG, Jalisco: Volcadura en Tonalá y un herido de bala en Zapopan

La movilidad y la seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, se vieron afectadas por dos eventos distintos que movilizaron a los cuerpos de emergencia.

Desde un fuerte choque en las vías rápidas de Tonalá hasta un ataque directo en una zona residencial de Zapopan, las autoridades tuvieron una noche de trabajo intenso para atender a los lesionados y resguardar las escenas de los hechos.

🔴 #IMPORTANTE | Tras un presunto conflicto vial, un hombre resultó herido con un impacto de bala en la mandíbula; la víctima llegó por sus propios medios a la Cruz Verde Pajaritos, en Tonalá. 🚨🔫🏥



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/jIm6p3eRhX — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 9, 2026

Volcadura de auto de lujo en Periférico Nuevo, Jalisco

Habitantes y conductores que circulaban por el Periférico Nuevo, a la altura de la presa de El Ocotillo en Tonalá, llamaron a los números de emergencia tras presenciar una volcadura. Al llegar, bomberos y paramédicos encontraron un vehículo de alta gama destrozado.

Según el conductor, un camión de carga lo golpeó, provocando que perdiera el control, chocara contra la contención y terminara con las llantas hacia arriba.

Falta de abanderamiento pone en riesgo la zona del accidente en la ZMG

A pesar de lo aparatoso del accidente, los dos hombres que viajaban en el auto de lujo solo resultaron con golpes menores y no requirieron traslado urgente. Lo que llamó la atención de los testigos fue que, tras la llegada de la Policía Vial, los oficiales no encendieron sus códigos ni luces de emergencia para advertir a otros conductores.

El incidente quedó en una curva peligrosa, lo que aumentó el riesgo de un segundo choque mientras se realizaba el papeleo.

Le disparan frente a su hija por resistirse a un robo en Jalisco

En un hecho distinto, la violencia se hizo presente en la colonia La Arboleda, en Zapopan. En el cruce de Galileo Galilei y Sagitario, un hombre de 45 años fue atacado por sujetos armados mientras se encontraba acompañado de su hija.

Los delincuentes intentaron despojarlo de su vehículo y de su teléfono celular, pero ante la negativa de la víctima, uno de los agresores sacó un arma y le disparó de forma directa.

Herido de bala en la pantorrilla y traslado médico

Paramédicos de Zapopan llegaron al sitio para auxiliar al hombre, quien presentaba un impacto de bala en una de sus pantorrillas. Tras ser estabilizado, fue trasladado a un puesto de socorros para recibir atención especializada; por fortuna, la herida no ponía en riesgo su vida.

🔴 #IMPORTANTE | Se registró un aparatoso accidente sobre Periférico Nuevo, a la altura de la Col. Jalisco, en Tonalá; pese a lo fuerte del percance, el conductor solo sufrió golpes leves. 🚗💥⚠️



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/jMX7RfDWR0 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 9, 2026

Sospechosos escapan y Fiscalía inicia investigación en Jalisco

A pesar del despliegue policial en los alrededores de la colonia La Arboleda, los responsables del intento de robo y la agresión lograron darse a la fuga. La zona quedó acordonada para que los peritos recolectaran indicios y el Ministerio Público fue notificado para integrar la carpeta de investigación.