¡Le disparó a un lomito! Sujeto en motocicleta balea a un perro y huye en El Salto, Jalisco

La tarde de este 5 de abril transcurría con normalidad en la colonia Los Sabinos, en el municipio de El Salto, Jalisco, hasta que el sonido de una detonación alertó a varios de los vecinos. En el cruce de las calles José Franco y Limón, un acto de violencia contra un perro quedó registrado por cámaras de seguridad y testigos.

Un hombre decidió disparar un arma de fuego contra un lomito que se encontraba en la vía pública, sin molestar a absolutamente nadie.

#Estados 🐾🚨 Otra vez crueldad animal: atacan a un perrito a balazos en #Jalisco



En El Salto, un hombre fue captado disparando contra un perro en plena vía pública, en la colonia Los Sabinos. https://t.co/4c7nJALOeh — Moviendo Ideas (@moviendoideas) April 8, 2026

Hombre le dispara a perro en Jalisco

En las imágenes, que ya circulan como denuncia pública, el agresor viajaba a bordo de una motocicleta junto a una mujer. Al llegar al cruce mencionado, el sujeto detuvo la marcha del vehículo, sacó un arma y, sin motivo aparente, le disparó de forma directa a un perrito de color negro.

Tras el ataque, el hombre guardó el arma con calma, retomó el control de la moto y huyó del lugar junto a su acompañante, como si nada hubiera pasado.

¿Qué le pasó al perro que recibió un disparo en Jalisco?

Testigos de la agresión señalaron que el perro no murió al instante, sino que, herido por el impacto, logró correr para refugiarse dentro de una finca de la zona.

El estado de salud del lomito es incierto, pero el hecho de que el proyectil fuera disparado con esa crueldad y dentro de una zona habitacional, levantó miedo entre la comunidad.

Denuncia pública por ataque a perro

El material audiovisual ha sido compartido con la etiqueta de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y otras dependencias estatales. Los habitantes de El Salto piden que no se trate como un incidente menor; exigen que se utilice el rastreo para identificar la ruta de escape de la motocicleta y capturar al responsable.

En Jalisco, el maltrato animal es un delito que conlleva penas de cárcel, y la sociedad civil está presionando para que se aplique la ley.

⚠️ Contenido sensible



A nuestra redacción llegó este video, en el que se observa a un hombre realizando una detonación de arma de fuego contra un perro.



Los hechos ocurrieron hace dos días en el cruce de las calles José Franco y Limón, en la colonia Los Sabinos, en El Salto.… pic.twitter.com/qUyfMSb2lv — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) April 7, 2026

Agresor atacó al perro con crueldad

Lo que más ha impactado es la frialdad con la que actúa el sujeto y la forma en la que se va del lugar como si nada hubiera sucedido.

Se espera que la Fiscalía del Estado abra una carpeta de investigación por maltrato animal y se indague si el arma que porta el sujeto es legal.