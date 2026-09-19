Madrugada llena de accidentes: exceso de velocidad y choques contra árboles dejan varios percances

La imprudente velocidad a la que se desplazaba una camioneta de lujo terminó drásticamente cuando el vehículo perdió el control y se estrelló de lleno contra un árbol situado en el camellón central de Paseo de la Reforma Lomas, muy cerca del cruce con la calle Ixtlán, con dirección hacia la carretera México-Toluca.

A bordo de la unidad viajaba una pareja. Tras el violento impacto, fue necesaria la intervención de los cuerpos de rescate para liberarlo. Una vez puesto a salvo, los paramédicos lo trasladaron de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

¡NOCHE DE ACCIDENTES EN LA #CDMX! Choques múltiples, autos clásicos y vehículos de lujo destrozados



El exceso de velocidad, la lluvia y la falta de precaución dejaron severos percances: un choque múltiple paralizó la Carretera libre a Cuernavaca en Tlalpan; en la colonia… pic.twitter.com/mNbMEbwKom — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 19, 2026

Impacto de auto clásico en la colonia Narvarte Oriente

Un vehículo clásico modelo 1980 terminó su marcha impactando contra el camellón ubicado en el cruce de la Avenida Universidad y la calle La Quemada, dentro de la alcaldía Benito Juárez.

A pesar de la colisión, el conductor del automóvil no sufrió lesiones de gravedad. Luego de perder el control de la unidad y provocar el accidente, elementos de seguridad y autoridades locales acudieron al lugar de los hechos para detenerlo.

Falta de atención y de un piso mojado ocasionó estragos en la carretera libre Cuernavaca

La falta atención de los conductores y las condiciones climáticas, les jugó una mala pasada en el asfalto, el cual provocó una fuerte carambola sobre la carretera libre Cuernavaca.

Esto derivó en un choque muy cerca del Viaducto Tlalpan, a la altura de la colonia Chimalcoyoc. A pesar de lo aparatoso del percance y de los daños materiales generados, los servicios de emergencia confirmaron que no se registraron personas heridas.