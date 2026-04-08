Noche de violencia en la ZMG, Jalisco: Liberan a persona desaparecida hace diez días y riña termina con un hombre herido

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en Jalisco, volvió a vivir hechos de violencia la madrugada de este miércoles 8 de abril.

La colonia Blanco y Cuéllar, en el municipio de Guadalajara, se conmocionó tras una serie de reportes que alertaban sobre una persona herida en la vía pública.

Los hechos ocurrieron exactamente en el cruce de las calles Manuel Payno y Francisco González Bocanegra, donde la presencia de unidades de emergencia causó asombro entre los vecinos que presenciaron la movilización.

🚨 Momento exacto del robo e incendio de un vehículo en la ZMG



Así ocurrió el robo y posterior incendio de un automóvil en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en medio de la jornada de violencia registrada este domingo.



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Riña callejera termina en ataque con cuchillo en Jalisco

Al llegar al sitio, los policías municipales confirmaron que un hombre de aproximadamente 35 años sangraba profundamente. Según las primeras investigaciones, la víctima se vio involucrada en una pelea con varios sujetos, quienes en medio del altercado sacaron objetos punzocortantes y lo atacaron sin piedad.

El hombre quedó herido mientras sus agresores escapaban del lugar antes de que llegaran las patrullas.

Recibe cuatro puñaladas en la ZMG: El reporte de los paramédicos

Paramédicos de la Cruz Verde arribaron rápidamente para estabilizar al lesionado. Tras una revisión rápida, se determinó que presentaba al menos cuatro heridas, la más grave en el área de las costillas. Debido a la gravedad de las lesiones y el riesgo de que algún órgano vital resultara afectado, fue trasladado en condición regular de salud a una unidad médica.

La Fiscalía del Estado ya tomó conocimiento del caso para tratar de dar con los responsables de este intento de homicidio.

Aparece hombre desaparecido frente al Poder Judicial de Jalisco

Por otro lado, en el municipio de Zapopan, se registró un hecho que comenzó con una solicitud de auxilio desesperada. Elementos de seguridad privada del Poder Judicial, ubicado sobre el Anillo Periférico frente a la colonia Ciudad Granja, notificaron a la policía después de que un hombre de unos 40 años llegara golpeado a sus puertas pidiendo ayuda.

El sujeto presentaba huellas visibles de maltrato físico y se encontraba visiblemente desorientado.

Hombre aparece tras haber sido privado de la libertad hace 10 días en la ZMG

La víctima relató a las autoridades que había sido privado de la libertad en la colonia Magdalena y que apenas hace unos momentos sus captores lo habían dejado libre en esa zona de Zapopan.

Al cruzar los datos en el sistema, los oficiales confirmaron que el hombre contaba con una ficha de desaparición reciente; tenía 10 días que sus familiares no sabían nada de él. El afectado presentaba múltiples golpes, principalmente en el área de los glúteos.

Caos en Guadalajara 🔥



Brutal incendio, aparatosa volcadura y ataque armado desatan jornada crítica en ZMGhttps://t.co/0VS2OgqJBZ pic.twitter.com/QeXcre52w1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Brindan atención médica a hombre desaparecido

Médicos de Zapopan se encargaron de atender las lesiones del hombre, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Personal de la Fiscalía especializado en personas desaparecidas acudió para tomar su declaración y comenzar el proceso de reintegración con su familia.