Madrugada de fuego y balas en la ZMG: Arden fábricas en El Deán y balean a hombre en Tonalá, Jalisco

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, estuvo bastante ajetreada a pesar de ser el último día de descanso de varios. Desde los límites de Guadalajara hasta el corazón de Tonalá, los servicios de emergencia corrieron contra el reloj para atender dos eventos que sacudieron a los vecinos mientras dormían.

El primero, un incendio que devoró el patrimonio de varias empresas, y el segundo, un hecho de violencia que activó el código rojo en las calles tonaltecas.

🔴 #IMPORTANTE | Cuatro fábricas resultaron con daños tras un fuerte incendio registrado en el cruce de las calles Higuerillas y Fruto Romero, en la Col. El Deán de Guadalajara. 🔥🏭⚠️



Con información de: Fernando Roldán (@Fer_Roldanfr). pic.twitter.com/1ZYwUET17K — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 6, 2026

Incendio en El Deán consume fábricas de la ZMG

Cerca del cruce de las calles Fruto Romero e Higuerillas, en la colonia El Deán, las llamas iluminaron el cielo de la madrugada. El incendio comenzó en una zona de bodegas y se propagó rápidamente hasta afectar cuatro naves industriales.

La magnitud del calor y el humo negro obligaron a los Bomberos de Guadalajara a realizar una evacuación preventiva de las casas aledañas para evitar tragedias mayores entre las familias que viven cerca de la zona.

Realizan labores de enfriamiento tras incendio en la ZMG

Después de horas de combate intenso, los tragahumo lograron dominar el fuego. Por fortuna, tras realizar un barrido por las estructuras colapsadas, se descartó la presencia de personas lesionadas o víctimas mortales. Sin embargo, el trabajo no terminó ahí; los elementos de Protección Civil advirtieron que las labores de remoción de escombros y enfriamiento de los muros tardarán varias horas más para asegurar que no existan puntos de calor que revivan el incendio.

Ataque a balazos en Santa Cruz de las Huertas, Jalisco

Mientras los bomberos luchaban en El Deán, en el municipio de Tonalá se escucharon detonaciones de arma de fuego. En la colonia Santa Cruz de las Huertas, específicamente en el cruce de Independencia y Reforma, la policía municipal encontró a un hombre de entre 40 y 45 años tirado en el pavimento.

La víctima presentaba al menos un impacto de bala en una de sus piernas, por lo que fue estabilizado por paramédicos y trasladado de urgencia a un puesto de socorros.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue herido de bala en una de sus extremidades sobre la calle Independencia y Reforma, en la Colonia Santa Cruz de Las Huertas, en Tonalá.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/ZlFzWxyZLr — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 6, 2026

ZMG sacudida esta madrugada de lunes

Hasta el momento, los peritos no han podido determinar qué fue lo que inició el incendio en las fábricas de Guadalajara. No se sabe si fue un cortocircuito o algo provocado, ya que las pérdidas materiales son totales en las áreas afectadas.

Por otro lado, en el caso de Tonalá, los agresores lograron escapar antes de que llegaran las patrullas, dejando la zona bajo resguardo de la Fiscalía para recolectar los casquillos y buscar pistas entre las cámaras de vigilancia.