Caso Henry: Cae “Peluso” por intento de homicidio tras quema de tienda en Valle de Chalco

Siguen las investigaciones en el caso del pequeño Henry: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de Edgar “N”, alias “Peluso”, por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa en agravio de un menor de edad.

Detenidos por el caso de Henry tras la quema de una tienda en Chalco

De acuerdo con la autoridad, el detenido es una de las cuatro personas que el pasado 22 de febrero participaron en la quema de una tienda ubicada en la colonia San Miguel Xico, en Valle de Chalco.

Por estos mismos hechos, un menor de edad también fue detenido y vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. El adolescente fue ingresado en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque.

Detienen a “Peluso” en Valle de Chalco 🚨



Edgar “N”, alias Peluso, fue arrestado por intento de homicidio doloso contra un menor, tras la quema de una tienda el 22 de febrero en la colonia San Miguel Xico.



Por los mismos hechos, un adolescente también fue vinculado a proceso… pic.twitter.com/Rx7nNyx2KV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2026

La Fiscalía estatal indicó que las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la situación jurídica de los demás implicados.

Henry iba por una gelatina con su papá y terminaron con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo

La noche del domingo 22 de febrero, alrededor de las 20:50 horas, al menos dos sujetos con cubrebocas se aproximaron al establecimiento y arrojaron una bomba molotov al interior del local.

El ataque fue captado por cámaras de seguridad, que registraron el momento en que el fuego se propagó rápidamente, sorprendiendo a clientes y empleados.

En cuestión de segundos, las llamas alcanzaron a Henry, un niño de dos años que se encontraba en la zona de dulces, y a su padre. Ambos resultaron con quemaduras de gravedad.

Henry, de 2 años, salió con su papá por una gelatina y terminó envuelto en llamas cuando dos encapuchados incendiaron una tienda. Tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo; ya fue operado y permanece sedado e intubado.



Es atendido junto a su padre en el Instituto Nacional de… pic.twitter.com/GYpyKVn6RT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

Tras escuchar las explosiones y percatarse del incendio, vecinos de la zona acudieron con cubetas de agua y extintores para intentar sofocar el fuego, mientras otras personas auxiliaban a las víctimas, que presentaban lesiones visibles.

El pequeño permanece bajo vigilancia médica especializada luego de haber sufrido lesiones cutáneas por fuego que comprometieron aproximadamente el 80 por ciento de su superficie corporal.

Una familiar del menor informó que, al momento del atentado, únicamente una persona acudió para auxiliar al niño de inmediato. También señaló que en ese punto solo le “aventaron agua” tras resultar alcanzado por las llamas.