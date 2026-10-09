Buscaban a Norma Zárate de 51 años y su yerno decía haberla sepultado; la encontraron en un registro en rancho de Veracruz

Norma Zárate Reyes, de 51 años, fue reportada como fallecida en septiembre, pero su familia nunca obtuvo una respuesta clara sobre dónde había sido sepultada; fue hasta el miércoles 7 de octubre, cuando autoridades localizaron un cuerpo dentro de un registro de concreto en el rancho El Retiro, en Oluta, Veracruz, durante las diligencias para esclarecer el caso.

La búsqueda comenzó después de que sus familiares recibieran distintas versiones de Juan Diego Valencia Román, yerno de Norma, sobre el supuesto entierro; la Fiscalía General del Estado investiga lo ocurrido y los estudios forenses deberán confirmar la identidad de los restos y determinar la causa de muerte.

Las versiones sobre el paradero de Norma Zárate

La mujer, originaria de Minatitlán, padecía diabetes y se había mudado con su hija Angélica Zárate Reyes, de 29 años, y su yerno, de 40, a la localidad de Tenejapa.

Según los datos recabados, la familia fue informada de que Norma había muerto el 4 de septiembre, alrededor de las 20:00 horas, presuntamente por complicaciones de salud; sin embargo, cuando sus parientes preguntaron por el funeral, recibieron explicaciones diferentes sobre el destino del cuerpo.

Primero les dijeron que había sido llevado al panteón municipal; después, que estaba enterrado en el patio de la vivienda. Finalmente, señalaron un rancho como posible lugar donde se encontraba.

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Norma, de 51 años, fue localizada s¡n vida en un registro de concreto en un rancho de Oluta; su yerno, Diego, presuntamente dejó el cuerpo en el lugar porque no tenía recursos para sepultarla. #Olutla #Noticias #Veracruz Mira aquí el video 🔻 📱Entérate de esto y más información en https://t.co/KCcgc3muUy — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) October 9, 2026

Ante la falta de información, los familiares acudieron a la Fiscalía para denunciar los hechos y pedir que se investigara el paradero de Norma.

Así localizaron el cuerpo en un rancho de Oluta

Las diligencias ministeriales condujeron al rancho El Retiro, cerca del camino de terracería que comunica Tenejapa con Loma Central; Juan Diego había trabajado anteriormente en ese sitio.

Durante la búsqueda, los agentes revisaron una zona con tierra removida, pero no encontraron ahí los restos; la inspección continuó hasta un registro de concreto con agua, ubicado cerca de la entrada del inmueble.

Para recuperar el cuerpo, peritos criminalistas, personal de Protección Civil y trabajadores del rancho tuvieron que romper parte de la tapa de concreto y utilizar sogas sujetas a un tractor para extraerlo.