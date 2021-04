No estás como yo, pero te ves bien: CR7 se burla de Hamilton

Lewis Hamilton ha sido el gran monarca de la Fórmula 1 en los últimos años. Gracias a su gran nivel y extraordinaria condición física, el británico se ha consagrado siete veces campeón del mundo y ha dado a su escudería, Mercedes, siete campeonatos de constructores.

El constante entrenamiento físico ha sido un gran aliado del piloto, lo que le ha ayudado a controlar los brutales motores de Mercedes y ha posicionarse como el mejor del mundo, y por ello, no duda en compartir sus intensas rutinas y los resultados que obtiene de ellas.

Apenas esta semana, Hamilton compartió fotos y videos de su físico posando frente al espejo vistiendo únicamente calzoncillos, lo que desprendió suspiros de sus fanáticas y la admiración de propios y extraños, acompañado de un mensaje.

“Siempre he sido un tipo delgado. En parte, se debe a que mi trabajo requiere de muchos sacrificios como dietas y entrenamiento, además de malas jornadas de sueño y descanso. Entrenar siempre ha sido un problema para mí. Hay días en los que simplemente no necesito de ninguna motivación, mientras hay otros en los que odio mi cuerpo porque me siento gordo o muy delgado. Mi peso nunca es constante, puedo ganar o perder entre 2 y 3 kilos a la semana, dependiendeo de mi entrenamiento, sueño y agua que consuma. Recuerden que comer correctamente es lo mejor que podemos hacer por nosotros. Yo sé que no siempre es fácil, pero te aseguro que siempre debemos intentar dar lo mejor. Recuerden que el ejercicio libera las endorfinas que pueden ayudar a iniciar positivamente el día, así que por una buena salud física y mental, entrenar puede ser lo que necesitas para tener un día positivo”, fue el mensaje del piloto de Mercedes.

A pesar del gran físico que el piloto posee a sus 35 años de edad, hubo alguien que no se sintió impresionado: Cristiano Ronaldo.

El futbolista de la Juventus de Turín, siempre caracterizado por su devoción a su cuerpo y el cuidado físico, fue contundente con Hamilton: “No estás como yo, hermano, pero te ves bien”, fue el mensaje del portugués. El comentario del futbolista pronto se volvió viral y desprendió cientos de sonrisas.

Una gran amistad

Lewis Hamilton y Cristiano Ronaldo mantienen una buena amistad desde hace algunos años.

En 2019, Hamilton invitó a CR7 a su box durante el Gran Premio de Mónaco, donde el portugués convivió junto al piloto y su equipo antes de la carrera.

Cristiano Ronaldo es, a sus 36 años, uno de los atletas más comprometidos del planeta. En sus redes sociales comparte constantemente sus rutinas de ejercicio y por supuesto, los increíbles resultados.

