Promulgan ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, promulgó las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo y del Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como la Ley de los Mil Días.

En un evento público, al que asistieron decenas de feministas con pañuelo verde, el presidente firmó las leyes que aprobó el Senado el pasado 30 de diciembre, luego de que enviara el proyecto a los legisladores en noviembre.

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Con el lema “hicimos historia, es ley”, se realizó el acto de promulgación, en el que el presidente Alberto Fernández dijo que es un día importante porque con estas leyes se hace una sociedad igualitaria y más justa.

“Cumplí mi palabra, hice mi campaña promoviendo esto y es una ley”, declaró.

“Las mujeres son víctimas de esa desigualdad... estamos dando un paso importante para que esta sociedad empiece a ser un poquito más igual”, agregó.

El Gobierno nacional promulgó las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo y del Programa de los 1000 Días.



Un Estado presente acompaña a las mujeres y personas gestantes en la decisión que tomen.#EsLey pic.twitter.com/GXMTlZp8AK — Casa Rosada (@CasaRosada) January 14, 2021

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Fernández aseguró que la Ley de Los Mil Días fue producto de un trabajo de todos, pero principalmente de las mujeres, quienes buscaron más derechos; “el castigo no es la solución al aborto”, expresó.

El presidente de Argentina celebró que estos temas que permiten más igualdad estén en el centro del debate y espera que continúen sumándose más.

Con esta ley, dijo, se iguala la capacidad de decisión, ya que las mujeres podrán decidir si interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas o continuar su embarazo y que el Estado lo prevea de servicios como la salud.

“El estado está ahí para garantizar salud que clandestinidad no le garantiza, estamos ampliando la capacidad de decidir, que no es poco, es llamativo que en el siglo 21 estemos discutiendo estas cosas”, concluyó.

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