VIDEO: “Empiecen a tomar conciencia y colaboración": Policía pide a pasajeros usar cubrebocas

Un policía en Argentina se volvió viral, luego de que dio un discurso a pasajeros del tren de Sarmiento, en Argentina, sobre la importancia de usar de manera correcta el cubrebocas, ante la pandemia del coronavirus.

En el video se observa que el elemento de la Polícia Federal Argentina (PFA) se para en medio del vagón para exhortar a los usuarios a usar el cubrebocas y evitar ser remitidos ante las autoridades por no acatar las medidas.

“La gente que no lo tenga, lo voy a bajar a la promoción. Sea mujer u hombre, no me interesa, porque a esa persona no le interesa el otro”, explica.

El policía asegura que la petición para ponerse de manera correcta el cubrebocas está más allá de sus funciones, pero lo hace porque piensa en las demás personas que comparten el espacio público.

“Éste es el peor lugar de contagio, el transporte público. Lo estoy haciendo yo, no lo tendría que hacer, va más allá de mis funciones”, dice.

El oficial también hace un llamado a los jóvenes, ya que ponen en peligro a sus familiares y personas adultas mayores, una población en riesgo durante esta pandemia. “Empiecen a tomar consciencia de lo que está pasando, por favor, empiecen a mostrar colaboración”, pide.

“Sienten calor y no pueden respirar, abran la ventana. Espero que no llegue, pero dentro de un mes o más llegará la segunda ola, especialmente los jóvenes, piensen en sus padres, abuelos, porque se van a divertir dos minutos, pero van a terminar con mucha suerte en un hospital”, dijo.

Luego de que el policía terminó de dar su discurso, varios pasajeros del tren aplaudieron, actitud que se repitió en redes sociales, en donde usuarios reconocieron el valor de este elemento en favor de la comunidad.

