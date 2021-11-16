Biden prohíbe a funcionarios de Nicaragua ingresar a Estados Unidos

El presidente Joe Biden prohibió el martes a miembros del gobierno de Nicaragua ingresar a Estados Unidos en un amplio decreto en respuesta a unas elecciones que Washington calificó como arregladas en favor del presidente nicaragüense Daniel Ortega.

La prohibición de viajar se aplicó a todos los "funcionarios electos" de Nicaragua, aparentemente incluidos Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, además de miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, alcaldes y otros que se considera que socavan la democracia en el país centroamericano.

"Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar", dijo Biden en el decreto.

La orden se produjo un día después de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá impusieran sanciones específicas a funcionarios de Nicaragua como una respuesta concertada a las elecciones del 7 de noviembre, que muchos países han calificado de farsa.

Biden dijo que había determinado que era de interés de Estados Unidos prohibir la entrada a todos aquellos "que formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan o dañan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia en Nicaragua".

El mandatario citó a las fuerzas de seguridad, diciendo que "abusan de las personas para promover la agenda autoritaria del gobierno de Ortega", y dijo que los funcionarios municipales "dirigieron la violencia contra los manifestantes a favor de la democracia". Acusó al poder judicial de "ayudar e incitar" a arrestos por motivos políticos.

La prohibición de entrada #EEUU se extiende incluso a funcionarios de bajo rango del gobierno de #Nicaragua, informa @LaCasaBlanca.https://t.co/hwaRcu238a — Voz de América (@VozdeAmerica) November 16, 2021

Las sansiones contra Nicaragua

Mientras tanto, un funcionario estadounidense dijo que Washington buscará impedir que Nicaragua obtenga fondos de las instituciones financieras internacionales.

Ortega, un exlíder guerrillero, se ha burlado de sus críticos estadounidenses como "imperialistas yanquis" y los ha acusado de intentar socavar el proceso electoral de Nicaragua.

Sanciones previas y las prohibiciones de viaje a ciertos funcionarios nicaragüenses impuestas por el presidente Joe Biden y su predecesor, Donald Trump, no han logrado disuadir a Ortega.

Muchos analistas se muestran escépticos sobre si las nuevas medidas tendrán mucho impacto.

Resultados de las elecciones presidenciales de Nicaragua

Los resultados de las elecciones presidenciales de Nicaragua fueron criticadas por líderes y organismos internacionales. Acusaron al presidente Daniel Ortega, quien obtuvo un cuarto mandato consecutivo luego de su victoria, de utilizar el proceso como una táctica para duplicar el poder.

La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una resolución el viernes diciendo que la elección de Nicaragua carecía de "legitimidad democrática". Veinticinco naciones votaron a favor y siete se abstuvieron, entre ellas México, Honduras y Bolivia.

Cuba, Venezuela y Rusia han ofrecido su respaldo a Ortega.