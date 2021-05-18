En El Salvador fue detenido un ex policía que era asesino serial

Luego de la captura del ex policía, Hugo Ernesto Osorio, acusado de ser asesino serial, el criminal aceptó que existe una fosa en Chalchuapa, Santa Ana, en El Salvador, donde estarían enterrados más cuerpos.

La Fiscalía reporta el hallazgo de más cadáveres en la vivienda de la colonia Las Flores, donde se registró un múltiple homicidio. @RaHerreras Nos informahttps://t.co/fYQpemVO0q pic.twitter.com/bMo82NT9Pv — El Noticiero (@elnoticiero_6) May 15, 2021

20 cuerpos más fueron encontrados en la vivienda del ex agente

Hizo el anuncio y de ahí surgieron más de 20 denuncias de personas desaparecidas solo en el municipio de Chalchuapa.

La desaparición más reciente es la de Gabriela Ortiz, de 20 años, quien fue vista por última vez el pasado 16 de abril. Otras corresponden a 2020, como Juan Azenón, quien desapareció en agosto; Jorge Ruiz, en octubre; Josué Cárcamo, en abril de 2019; Maycol Orellana, también en abril de 2019; Carlos Pineda, en julio de 2018; y Braulio Bonilla, en abril de 2017, entre otros.

La búsqueda de más cadáveres en el interior de la vivienda de Osorio, situada en la colonia Las Flores en Chalchuapa, ya inició.

Las excavaciones se realizan dentro de la casa y en un terreno de cultivos, donde preliminarmente las autoridades creen podrían encontrar más cuerpos.

En otras noticias: Hoy es el último día para apreciar a Mercurio a simple vista.

La policía detuvo a 11 sujetos como posibles cómplices

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, detalló sobre el caso que Osorio asesinaba a algunas de sus víctimas tras abusos sexuales y a otras solo “por encargo”.

“De manera preventiva hemos capturado a 11 personas, precisamente para tener los elementos que nos vayan vinculando a los homicidios. Osorio mataba por casos sexuales y también mataba por encargo, es una conducta psicópata de este asesino en serie”, expresó al referirse al acusado, momentos después de su captura.

Osorio es exmiembro de la Policía Nacional Civil, pero fue destituido en 2010 al haber sido encontrado culpable por el delito de estupro, por el cumplió una condena de 5 años. Además, tenía una orden de captura vigente por violación agravada.

En otras noticias: Revelan video de OVNI en California y el Pentágono confirma veracidad.

