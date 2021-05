Colombia | Se lanza de taxi en movimiento para evitar agresión sexual

En Colombia, una joven trabajadora de la salud denunció que dos hombres intentaron abusar sexualmente de ella a bordo de un taxi. La pesadilla comenzó cuando salió de un bar en la zona rosa de Bogotá y se dirigía hacia el barrio Quiroga, localizado al sur de la capital del país.

Taxista y un cómplice amenazaron a una pasajera para violarla

En su relato, afirma que el conductor del vehículo bajó la velocidad y en ese momento se subió otro hombre.

“Cuando el taxista iba llegando al barrio Quiroga, comenzó a frenar el carro. En un momento paró y se subió un señor con un destornillador y me quitó mi celular. En ese momento se abre la cremallera, yo me exalto y empiezo a forcejear”, narró.

En medio de su desesperación, empezó a golpear a ambos sujetos. Luego, logró abrir la puerta y se lanzó del taxi en movimiento.

“Le pegaba patadas al taxista y al volante para que nos estrelláramos. Me agarré de la puerta y opté por soltarme del taxi. Caigo al piso, me quito los tacones, sigo corriendo, pero ellos me ganaron en velocidad. Huyeron a bordo del taxi”, contó.

La joven terminó con contusiones en piernas, glúteos y un brazo. Pide a las autoridades que su caso no quede impune. Se espera que las próximas horas la policía de con el taxi con los responsables del ataque.

