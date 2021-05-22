Colombia | Se lanza de taxi en movimiento para evitar agresión sexual
Una joven de 20 años fue agredida cuando iba de regreso a casa, en un trayecto a bordo de un taxi. La mujer fue víctima de violencia física y sexual.
En Colombia, una joven trabajadora de la salud denunció que dos hombres intentaron abusar sexualmente de ella a bordo de un taxi. La pesadilla comenzó cuando salió de un bar en la zona rosa de Bogotá y se dirigía hacia el barrio Quiroga, localizado al sur de la capital del país.
“El taxista comienza a frenar el carro, para y se monta un señor con un destornillador. Se baja la cremallera y comenzamos a forcejear”: joven asegura que intentaron agredirla sexualmente en un taxi - https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/RNGvzEElEi— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 21, 2021
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Taxista y un cómplice amenazaron a una pasajera para violarla
En su relato, afirma que el conductor del vehículo bajó la velocidad y en ese momento se subió otro hombre.
“Cuando el taxista iba llegando al barrio Quiroga, comenzó a frenar el carro. En un momento paró y se subió un señor con un destornillador y me quitó mi celular. En ese momento se abre la cremallera, yo me exalto y empiezo a forcejear”, narró.
En medio de su desesperación, empezó a golpear a ambos sujetos. Luego, logró abrir la puerta y se lanzó del taxi en movimiento.
“Le pegaba patadas al taxista y al volante para que nos estrelláramos. Me agarré de la puerta y opté por soltarme del taxi. Caigo al piso, me quito los tacones, sigo corriendo, pero ellos me ganaron en velocidad. Huyeron a bordo del taxi”, contó.
La joven terminó con contusiones en piernas, glúteos y un brazo. Pide a las autoridades que su caso no quede impune. Se espera que las próximas horas la policía de con el taxi con los responsables del ataque.
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