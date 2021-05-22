Rover de China en Marte recorre superficie por primera vez

Zhurong, el vehículo explorador de China en Marte, descendió de su plataforma y puso sus ruedas en suelo marciano. La hazaña convierte a China en el segundo país, después de Estados Unidos, en descender y operar un rover en Marte.

El hecho ocurrió este sábado a las 10:40 (hora de Beijing) y según los datos de telemetría de la Administración Nacional del Espacio de China, se espera que la sonda permanezca en la superficie del planeta rojo durante 90 días para buscar evidencias de vida.

O rover #Marte da China #Zhurong rola na superfície do planeta, e inicia missão móvel pic.twitter.com/nDp3VpbIPS — Mundo China (@mundo_china) May 22, 2021

Descenso en Marte, hito aeroespacial significativo del país asiático

El rover de seis ruedas impulsado por energía solar descendió lentamente por una rampa hasta tocar el suelo rojo y arenoso de Marte, comenzando su viaje para explorar el cuarto planeta desde el sol.

Previo a su descenso, el rover capturo imágenes claras del área donde tocaría suelo. Las fotografías fueron evaluadas y se determinó que el terreno no representaba dificultades ni riesgos.

Como estaba previsto, Zhurong permanecerá en Marte durante 92 días terrestres para realizar exploraciones, durante los cuales, habrá transmisión de comunicaciones del rover a la Tierra.

Mientras esté en Marte, Zhurong grabará el paisaje marciano con imágenes tridimensionales de alta resolución, analizará la composición material de la superficie del planeta, detectará su estructura subterránea y su campo magnético, buscará rastros de hielo de agua y observará el entorno meteorológico circundante.

Se espera obtener una cobertura completa de la topografía, la forma del terreno y el medio ambiente marcianos.

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¿Qué es el rover Zhurong?

El rover chino, de unos 240 kilos de peso y casi dos metros de altura, se asimila a los de la NASA en Marte, aunque sus capacidades científicas no son tan ambiciosas.

Fue concebido como una demostración tecnológica y se prevé que durante su vida útil, de 90 días, realizará distintos análisis geológicos del entorno marciano con la ayuda de sus instrumentos: cámaras, un radar de penetración terrestre, un detector de campo magnético, una estación meteorológica y un instrumento para medir la composición química del polvo y las rocas.

Todos los datos que obtenga servirán a la agencia china para preparar futuras misiones más ambiciosas a Marte.

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