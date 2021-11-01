Finaliza cumbre del G20 con el compromiso de abordar desafíos globales

La cumbre del G20 en Roma finalizó el domingo 31 de octubre con la adopción de una declaración que reafirma el papel crucial del multilateralismo y la cooperación internacional en la superación de los desafíos globales derivados de la pandemia de Covid-19.

La "Declaración de los Líderes del G20 en Roma" se compromete a fortalecer la respuesta común a la pandemia y allanar el camino para una recuperación global, con especial preocupación por los más vulnerables.

Los líderes de las principales economías del mundo se han comprometido a utilizar todas las herramientas disponibles para abordar las consecuencias de la pandemia, mantener la recuperación y permanecer atentos a los desafíos globales, como la interrupción de la cadena de suministro.

"Esta cumbre fue un éxito", dijo el primer ministro de Italia, Mario Draghi, en la conferencia de prensa de clausura, y agregó que la cooperación es esencial en temas como el clima, la riqueza y la pobreza.

"La forma de cooperación que mejor conocemos es el multilateralismo", dijo Draghi, y pidió a los miembros del G20 que actúen juntos con rapidez.

Los miembros del G20 representan casi dos tercios de la población mundial, más de 80% del producto interno bruto (PIB) mundial y 75% del comercio mundial.

La cumbre de dos días se celebró tanto en línea como presencial. Indonesia asumirá la presidencia rotatoria a partir de diciembre de 2021.

#G20RomeSummit, Draghi: Under the #G20Italy presidency, we reformed the international tax system, overcame health protectionism, secured more vaccines for the world’s poorest, laid the foundations for a more equitable recovery, and found new ways to support the world’s poorest pic.twitter.com/ycBSz4onLd — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) October 31, 2021

Compromisos alcanzados en la cumbre del G20

Tras destacar el papel fundamental de las vacunas en la lucha contra la pandemia, los líderes del G20 se comprometieron a avanzar en los esfuerzos para garantizar el acceso oportuno, equitativo y universal a vacunas, terapias y diagnósticos seguros, asequibles, de calidad y eficaces, con especial atención a las necesidades de las personas de bajos y bajos ingresos. países de ingresos medios.

"Tomaremos medidas para ayudar a impulsar el suministro de vacunas y productos e insumos médicos esenciales en los países en desarrollo y eliminar las restricciones relevantes de suministro y financiamiento", se lee en la declaración.

Con respecto al cambio climático, los líderes siguen comprometidos con el objetivo del Acuerdo de París, el cual busca mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los dos grados Celsius y seguir esforzándose por limitarlo a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.