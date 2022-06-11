El cantante canadiense de pop Justin Bieber está mostrando los primeros signos de recuperación después de que le diagnosticaron el síndrome de Ramsay Hunt; un virus que le provocó que la mitad del rostro le quedara paralizado, así lo aseguró este sábado un cirujano plástico que se especializa en parálisis facial.

En un video publicado en Instagram, Justin Bieber dijo que había contraído el síndrome de Ramsay Hunt, que afectó los nervios del oído y la cara. Notó que su ojo derecho no parpadeaba.

Charles Nduka, cirujano plástico reconstructivo consultor en Gran Bretaña y cofundador de la organización benéfica de salud Facial Palsy UK, dijo que alrededor del 75% de los pacientes con el síndrome que reciben tratamiento temprano, incluidos esteroides y antivirales, se recuperan por completo.

Charles Nduka / Cirujano plástico:

En el video que se compartió, puedo ver que hay señales de que se está produciendo una recuperación temprana”.

"Es muy importante que los pacientes no intenten forzar la recuperación haciendo ejercicios porque pueden reforzar los patrones incorrectos de activación muscular, lo que puede causar problemas a largo plazo, una afección llamada sincinesia, en la que el músculo se tensa", añadió Nduka.

Justin Bieber se recupera tras parálisis facial por síndrome de Ramsay.

Justin Bieber presenta signos de recuperación al síndrome de Ramsay

"El síndrome de Ramsay Hunt es una forma de parálisis facial que puede ocurrir por la reactivación de una infección viral. Muchas personas habrán oído hablar de la varicela, y la varicela puede provocar una reactivación del virus en forma de culebrilla, que es una erupción en el cuerpo. Ahora bien, si ese sarpullido ocurre alrededor del nervio facial, puede causar un inicio repentino de parálisis facial, a menudo relacionado con algo de dolor alrededor de la oreja o detrás de la oreja", explicó desde el Reino Unido, Charles Nduka.

Justin Bieber, de 28 años, dijo que físicamente no podía realizar sus próximos espectáculos.

Nduka dijo que trabaja con pacientes en la industria del entretenimiento y que es importante que primero aborden cualquier problema que debilite el sistema inmunológico antes de regresar al trabajo.

"Los pacientes deben asegurarse de que ambos estén físicamente bien, que se aborde cualquier problema que haya causado que el sistema inmunológico se haya debilitado y que podría haber causado la aparición de la afección en sí misma y asegurarse de que se recuperen por completo de forma natural primero antes de forzarse a sí mismos. en hacer cosas que quizás conduzcan a problemas a largo plazo", dijo Nduka.