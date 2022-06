Justin Bieber sufre parálisis facial por síndrome de Ramsay Hunt

El cantante Justin Bieber informó mediante un video que sufre parálisis facial en la mitad de su rostro, una condición llamada síndrome de Ramsay Hunt, motivo por el cual tuvo que cancelar una serie de conciertos programados en Estados Unidos y Canadá.

El cantante explicó que el síndrome de Ramsay Hunt es un virus que atacó los nervios de su oído y los nervios de su cara, provocándole una parálisis facial. Añadió que los médicos le dijeron que dicho síndrome puede ser activado por un brote de herpes.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír, mi fosa nasal no se mueve. Hay una parálisis facial total en la mitad de mi rostro”, indicó Justin Bieber.

En el video, Justin Bieber dijo que su problema de salud es muy serio, por lo que tendrá que parar su conciertos para descansar y poder recuperarse del síndrome de Ramsay Hunt.

“Desearía que esto no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, y espero que ustedes entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme, volveré al 100 por ciento para hacer lo que vine a hacer desde que nací”, indicó Justin Bieber.

La estrella de pop aseguró que está haciendo ejercicios faciales para ayudarse en la recuperación, sin embargo, resaltó que no está seguro de cuánto tiempo podría tardar en sanar.

“Gracias por ser pacientes conmigo. Estoy haciendo todos los ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad, no sabemos cuánto tiempo tardará, pero todo va a estar bien”, concluyó su mensaje Justin Bieber.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt que padece Justin Bieber?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el síndrome de Ramsay Hunt es causado por el virus de la Varicela-Zoster (VVZ) y se caracteriza por presentar erupciones cutáneas a nivel auricular, así como parálisis facial periférica y problemas de audición.

El síndrome de Ramsay Hunt representa la segunda causa más frecuente de parálisis facial periférica atraumática.

La parálisis facial se presenta en 60 a 90 por ciento de los casos de síndrome de Ramsay Hunt y puede preceder o aparecer después de las lesiones cutáneas.

¿Tiene cura el síndrome de Ramsay Hunt que padece Justin Bieber?

La Organización describe que el tratamiento para síndrome de Ramsay Hunt consiste en terapias con corticosteroides y antivirales; además, con un inicio temprano del tratamiento mejora el pronóstico y disminuye la aparición de complicaciones.