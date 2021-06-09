Pfizer probará dosis más baja de vacuna COVID-19 en menores de 12 años
Probarán vacuna Pfizer en 4.500 menores de 12 años, pero con una dosis más baja. El estudio incluirá a Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España.
La empresa farmacéutica estadunidense Pfizer Inc anunció que comenzará a probar su vacuna contra el COVID-19 en un grupo más grande de menores de 12 años, pero con una dosis más baja.
Continúan ensayos de vacuna Pfizer
El estudio incluirá a 4.500 niños en más de 90 centros clínicos en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España.
👧💉 Pfizer dijo que comenzará a probar su vacuna contra el COVID-19 en un grupo más amplio de niños menores de 12 años, pero con una dosis más baja pic.twitter.com/DqJTjaWOWv— Reuters Latam (@ReutersLatam) June 9, 2021
Te recomendamos: China aprueba uso de vacuna Sinovac en niños mayores de 3 años.
Sobre la base de la seguridad, la tolerabilidad y la respuesta inmune generada por 144 niños en un estudio de fase I de la inyección de dos dosis, Pfizer dijo que probará una dosis de 10 microgramos en niños de entre cinco y 11 años y de 3 microgramos para el grupo de seis meses a cinco años.
La vacuna, fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech SA, ha sido autorizada para su uso en niños de hasta 12 años en Europa, Estados Unidos y Canadá, recibiendo la misma dosis que los adultos: 30 microgramos.
Casi 7 millones de adolescentes han recibido al menos una dosis de la vacuna en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La vacunación de niños y jóvenes se considera un paso fundamental hacia el logro de la "inmunidad colectiva" contra la pandemia de COVID-19.
Posible vínculo entre vacuna Pfizer y miocarditis
Aún así, científicos de Estados Unidos y otras partes están estudiando la posibilidad de un vínculo entre la inflamación del corazón y las vacuna Pfizer, sobre todo en hombres jóvenes. Sin embargo, Pfizer ha dicho que está al tanto de las observaciones sobre la miocarditis y que no se ha establecido un vínculo causal con su vacuna.
Te puede interesar: Probable vínculo entre vacuna Covid Pfizer y miocarditis.