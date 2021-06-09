Pfizer probará dosis más baja de vacuna COVID-19 en menores de 12 años

La empresa farmacéutica estadunidense Pfizer Inc anunció que comenzará a probar su vacuna contra el COVID-19 en un grupo más grande de menores de 12 años, pero con una dosis más baja.

Continúan ensayos de vacuna Pfizer

El estudio incluirá a 4.500 niños en más de 90 centros clínicos en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España.

👧💉 Pfizer dijo que comenzará a probar su vacuna contra el COVID-19 en un grupo más amplio de niños menores de 12 años, pero con una dosis más baja pic.twitter.com/DqJTjaWOWv — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 9, 2021

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Sobre la base de la seguridad, la tolerabilidad y la respuesta inmune generada por 144 niños en un estudio de fase I de la inyección de dos dosis, Pfizer dijo que probará una dosis de 10 microgramos en niños de entre cinco y 11 años y de 3 microgramos para el grupo de seis meses a cinco años.

La vacuna, fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech SA, ha sido autorizada para su uso en niños de hasta 12 años en Europa, Estados Unidos y Canadá, recibiendo la misma dosis que los adultos: 30 microgramos.

Casi 7 millones de adolescentes han recibido al menos una dosis de la vacuna en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La vacunación de niños y jóvenes se considera un paso fundamental hacia el logro de la "inmunidad colectiva" contra la pandemia de COVID-19.

Posible vínculo entre vacuna Pfizer y miocarditis

Aún así, científicos de Estados Unidos y otras partes están estudiando la posibilidad de un vínculo entre la inflamación del corazón y las vacuna Pfizer, sobre todo en hombres jóvenes. Sin embargo, Pfizer ha dicho que está al tanto de las observaciones sobre la miocarditis y que no se ha establecido un vínculo causal con su vacuna.

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