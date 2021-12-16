Habrá consecuencias graves si Rusia ataca a Ucrania: Comisión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el miércoles a Rusia que reduzca las tensiones en la frontera con Ucrania, advirtió a Moscú que un ataque contra aquel país tendría consecuencias "graves".

Ursula von der Leyen / Presidenta Comisión Europea:

Nuestro primer llamamiento es a Rusia para que reduzca la escalada, pero también estamos preparados para cualquier agresión cada vez mayor por parte de Rusia. Como dije, existen sanciones. Esas sanciones podrían endurecerse. Pero, por supuesto, también hay sanciones preparadas que son adicionales y se imponen en todos los diferentes campos que se le ocurran. Y el mensaje es muy claro: si Rusia toma más acciones agresivas contra Ucrania, los costos serán severos y las consecuencias serias. Y este es el mensaje claro en este momento.

El comentario se produjo después de que los líderes de Francia y Alemania buscaran reactivar las conversaciones con Rusia mientras mantenían la presión sobre Moscú para disuadir lo que Occidente dice que pueden ser preparativos para un nuevo ataque en territorio ucraniano.

Ucrania es actualmente el principal foco de tensión entre Rusia y Occidente. Estados Unidos dice que Rusia ha acumulado más de 100 mil soldados en las fronteras de Ucrania, posiblemente en preparación para una invasión. Moscú dice que sus acciones son puramente defensivas.

La cumbre de un día de la "Asociación Oriental" en Bruselas destaca el éxito limitado del enfoque de la Unión Europea hacia las seis exrepúblicas soviéticas que abraza, todas ellas en lo que Rusia considera su patio trasero donde tiene intereses de seguridad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió a Rusia que un ataque contra Ucrania tendría consecuencias “graves”.|JOHANNA GERON/REUTERS

Rusia enfrascada en disputas con Ucrania, Georgia y Moldavia

De los seis, Georgia, Moldavia y Ucrania están todos enfrascados en disputas territoriales con Moscú. Los líderes de Armenia y Azerbaiyán asistirán a la cumbre, pero no pretenden ser miembros de la Unión Europea. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, golpeado por las sanciones occidentales por su historial de violaciones a los derechos humanos, se mantuvo alejado.

"Había una silla vacía en la sala (durante la Cumbre de la Asociación Oriental) y espero que pronto esta silla sea ocupada por un líder bielorruso legítimo elegido democráticamente. Todos sabemos que el régimen bielorruso reprime a su propio pueblo. Instrumentaliza a los migrantes poniendo en riesgo su vida y lanza en paralelo un ataque híbrido contra la Unión Europea", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Today, there was an empty chair at the #EaP Summit



I hope that this chair will soon be filled by a democratically elected Belarusian leader.



All Eastern partners unanimously condemn Lukashenko’s behaviour. And we all stand with the Belarusian people. https://t.co/kp1IdbUKoM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2021

La Unión Europea "reconocerá las aspiraciones europeas y la elección europea" de los cinco países afectados, señaló la declaración final de la cumbre.