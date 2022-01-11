Hombre recibe primer trasplante de corazón de cerdo en EU

David Bennett se convirtió en el primer hombre del mundo en recibir un trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente en un hospital de Estados Unidos.

El procedimiento experimental se realizó con éxito en Baltimore y el trasplante de corazón duró siete horas en el conjunto conocido como la Medicina de la Universidad de Maryland.

El trasplante de corazón se consideró la última esperanza de salvar la vida de Bennett, aunque aún no está claro cuáles son sus posibilidades de supervivencia a largo plazo.

University of Maryland School of Medicine Faculty Scientists and Clinicians Perform Historic First Successful #Transplant of Porcine Heart into Adult Human with End-Stage Heart Disease https://t.co/h2GsyFC4t2 pic.twitter.com/0xFA51PsDk — University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) January 10, 2022

Hombre tenía como última opción el trasplante de corazón de cerdo

De acuerdo con la facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, esta cirugía es única en su tipo, ya que los médicos comentaron que realizar este trasplante de corazón de cerdo modificado genéticamente era la única opción disponible para el hombre de 57 años, cuyo estado de salud es bueno luego de tres días.

Según explicaron los médicos de Maryland, este procedimiento demostró por primera vez que un corazón de cerdo modificado genéticamente puede funcionar como un corazón humano sin un rechazo inmediato por parte del cuerpo.

Tras la cirugía, el hombre que recibió el corazón del cerdo se encuentra bajo observación para determinar si el transporte le brinda beneficios para que salve su vida.

Al respecto, médicos comentaron que David Bennett, no era candidato para un trasplante de corazón convencional.

"Era morir o hacer este trasplante. Quiero vivir. Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última opción. Espero levantarme de la cama después de recuperarme”, dijo el señor Bennett, un día antes del trasplante de corazón, luego de que permaneció hospitalizado y postrado en cama durante los últimos meses.

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La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unid os (FDA, por sus siglas en inglés) dio la autorización de emergencia para este trasplante de corazón de cerdo modificado genéticamente, en la víspera de Año Nuevo a través de su disposición de acceso ampliado (uso compasivo).

“Esta fue una cirugía revolucionaria y nos acerca un paso más a la solución de la crisis de escasez de órganos. Simplemente no hay suficientes corazones humanos de donantes disponibles para cumplir con la larga lista de receptores potenciales”, dijo el doctor Bartley P. Griffith, quien trasplantó el corazón de cerdo modificado al hombre de 57 años.

Estamos procediendo con cautela, pero también somos optimistas de que esta primera cirugía en el mundo brindará una nueva e importante opción para los pacientes en el futuro.

“Esta es la culminación de años de investigación muy complicada para perfeccionar esta técnica en animales con tiempos de supervivencia que superan los nueve meses. La FDA usó nuestros datos y los datos del cerdo experimental para autorizar el trasplante en un paciente con enfermedad cardíaca en etapa terminal que no tenía otras opciones de tratamiento. El procedimiento exitoso proporcionó información valiosa para ayudar a la comunidad médica a mejorar este método que puede salvar vidas en futuros pacientes”, dijo el profesor de la Universidad de Medicina en Maryland, Muhammad M. Mohiuddin.

De acuerdo con cifras del gobierno de Estados Unidos, alrededor de 110 mil estadounidenses esperan actualmente un trasplante de órganos, y más de seis mil pacientes mueren cada año antes de recibir uno.