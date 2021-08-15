Ya son más de 300 muertos por sismo de magnitud 7,2 en Haití

Este domingo se actualizó la cifra de muertos por el sismo de magnitud 7,2 que azotó a Haití. Al menos 304 personas murieron y cientas estaban heridas o desaparecidas después de que un potente terremoto sacudió el suroeste de Haití el sábado, dijeron autoridades, que también redujo a escombros iglesias, hoteles y hogares, en la última tragedia que golpea a la empobrecida nación del Caribe.

El sismo de magnitud 7,2, que fue seguido de una serie de réplicas, se produjo a 8 kilómetros de la ciudad de Petit Trou de Nippes, a unos 150 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe, y con una profundidad de 10 kilómetros, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo fue percibido en Cuba y Jamaica.

El terremoto, que ocurrió alrededor de las 08:30 hora local, golpeó más lejos de la capital. Sin embargo, en Puerto Príncipe se sintió con fuerza, aunque no pareció haber causado daños importantes.

El servicio de Protección Civil de Haití dijo que la cifra preliminar de muertos se ubicaba en 304, con al menos 1.800 heridos, y el primer ministro, Ariel Henry, declaró estado de emergencia por un mes.

La ciudad grande más cercana fue Les Cayes, donde varios edificios se habían derrumbado o sufrido daños importantes, de acuerdo a las autoridades, que dijeron que buscaban sobrevivientes.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia de maremoto después del terremoto, levantándola poco después.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó una respuesta inmediata de su país y nombró a Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, como coordinadora del esfuerzo para asistir a la nación caribeña.

