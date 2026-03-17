La crisis en Cuba se refleja en lo más básico: luz, agua y energía . En la isla, los apagones prolongados y la falta de servicios esenciales forman parte de la rutina diaria en medio de un deterioro económico que no da tregua.

En Cuba, la crisis no es reciente, pero hoy se vive con mayor intensidad. La falta de producción, el colapso energético y la ausencia de inversión han dejado a la población enfrentando condiciones cada vez más complejas.

¿Cómo se vive la crisis en Cuba día a día?

La crisis en Cuba golpea directamente en los hogares. Los testimonios reflejan una realidad constante de carencias:

“En mi casa no ha venido la luz, y llevamos aproximadamente 12 horas sin luz, y bueno, pienso enfrentar el día normal, como lo enfrentamos todos los cubanos”, relató Juana Pérez, residente de La Habana.

“Prácticamente afecta en todo. Afecta generalmente en todo, en el 100 por ciento de la vida”, explicó Carlos Montes de Oca.

“No es el apagón nada más, no hay agua, no hay luz, no hay gas”, señaló Lázaro Hernández.

En Cuba, la crisis impacta cada aspecto de la vida diaria, desde la alimentación hasta la movilidad.

🚨 El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, volvió a encender el debate al señalar que la dictadura cubana fue sostenida durante años por apoyos externos, primero de la Unión Soviética y después de Venezuela.



Hoy, la isla enfrenta una crisis profunda: apagones, escasez de… pic.twitter.com/yWKxhqhjQW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

Crisis estructural en Cuba: energía, producción y economía

El problema en Cuba no se limita a los apagones. La crisis es estructural: sin producción nacional sólida, sin comercio interno dinámico y con una economía dependiente, el país enfrenta un desgaste prolongado.

“No, acostumbrándonos, no. No hay quien se acostumbre. Yo vivo en el piso 17 de este edificio y es bastante difícil salir, regresar y saber que tengo que subir 17 pisos y cuando llego, no hay agua porque no ha habido corriente todo el día”, expresó Gladys Valdés.

La crisis en Cuba también tiene raíces históricas. Durante años, el país dependió de subsidios externos que sostenían parte de su funcionamiento cotidiano.

Los problemas en la isla comenzaron mucho antes de que la cabellera de la señora gladys se tiñera de otoños. Antes de que el regimen dejara de robustecerse con el petróleo de la dictadura venezolana, que le ayudaba a camuflar su total incapacidad productiva gráfico y le resolvía el 30 por ciento de las necesidades cotidianas.

Hasta 1958, antes de que Castro y Guevara se convirtieran en los paladines de la revolución que devoró todo, Cuba disfrutaba de gran variedad de alimentos importados. Entre ellos, carne, cereales y conservas.

Hoy todo el ganado y las tierras fértiles de cultivo le pertenecen a un régimen que succiona hasta el sueldo de sus connacionales.

De potencia económica a crisis en Cuba: qué cambió

Antes de la transformación política del país, Cuba contaba con una economía diversificada, acceso a alimentos y una fuerte presencia productiva.

Hoy, la crisis en Cuba se refleja en la falta de producción, la desaparición de industrias clave y la ausencia de iniciativa privada; sectores que antes impulsaban la economía han quedado rezagados.

Incluso actividades históricas como la producción de azúcar han perdido relevancia, mientras que el parque vehicular muestra el paso del tiempo sin renovación.

En la década de los cincuentas el universo automotriz cubano superaba al de decenas de naciones, incluso del viejo continente. Hoy las calles isleñas están repletas de osamentas de metal sobre ruedas.

Antes de que el socialismo envenenara la isla, su economía se encontraba dentro de las mejores 20 del planeta.

Cuba en crisis: dependencia y falta de crecimiento

La crisis en Cuba también se explica por la falta de generación de riqueza interna. Sin empresarios, sin inversión y con limitaciones productivas, la economía se ha debilitado.

El resultado es un país donde la vida cotidiana está marcada por la escasez y la incertidumbre. En Cuba, la crisis no solo se mide en cifras, sino en la experiencia diaria de millones de personas.