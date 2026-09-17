¿He visto un lindo gatito? Descubren nueva especie de gato salvaje en Bolivia

Por primera vez en un siglo, los expertos identificaron una nueva especie de gato salvaje. Se trata del Leopardus tilcayo, conocido como gato tigre de Tilcayo, el cual es delgado y con manchas negras, así como orejas redondas.

¿Cómo es el gato tigre de Tilcayo y dónde habita?

Este animal es más pequeño que un típico gato doméstico y suele vivir en las Yungas de Bolivia, un bosque entre la cordillera de los Andes y la cuenca del Amazonas. La especie fue descrita en la revista especializada Current Biology el jueves 17 de septiembre de 2026.

Paola Nogales-Ascarrunz ve a un ejemplar de Leopardus tilcayo.|Fernando Faciole/National Geographic/Handout vía REUTERS

Este tipo de animal fue detectado con ayuda de Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga y exploradora de la revista National Geographic, cuando ella recibió una llamada telefónica en el año 2016 donde un santuario de vida salvaje le reportó “un gato extraño”.

El hallazgo científico que reveló a la nueva especie en Bolivia

Y es que un trabajador del santuario encontró al felino y lo llevó a su casa, pensando que se trataba de un gato doméstico. Sin embargo, un año después de vivir con él, notó algunas diferencias.

La especialista tomó material genético del gato y de un segundo ejemplar encontrado. Los resultados de ambos animales mostraron que eran de la misma especie, la cual se había separado de otros gatos atigrados hace 1.4 millones de años. Dicha distancia hace que sea considerada como una nueva especie.

Qué se sabe sobre la población del Leopardus tilcayo

A pesar de su novedad en la comunidad científica, los habitantes locales de Bolivia han sabido de esta especie desde hace generaciones, quienes decidieron llamarlo “tilcayo”, de acuerdo con Nogales-Ascarrunz. Por ahora, el número de ejemplares de Leopardus tilcayo viviendo en Bolivia aún es desconocido.

