Nueva Jersey comenzará venta de marihuana para uso recreativo

A partir del próximo 21 de abril, Nueva Jersey permitirá la venta y consumo de la marihuana para uso recreativo para adultos, informó la comisión reguladora del cannabis en el estado de Estados Unidos.

Lo que significa que a partir de esa fecha, todas las personas mayores de 21 años de edad podrán comprar marihuana de manera legal y sin necesidad de tener una receta médica para conseguirla.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, calificó este acontecimiento como “un paso histórico en nuestro trabajo para crear una nueva industria”.

De acuerdo con un comunicado de la comisión estadounidense, se emitirán licencias en siete centros de tratamiento alternativo, lugares donde ya es legal su venta pero solo para tratamientos médicos y que requerían recetas.

Estos centros están ubicados tres en el norte del estado, tres en el sur y uno en el centro de Nueva Jersey.

Starting on April 21st, adults ages 21+ will be able to legally purchase cannabis and cannabis products without a medical card.



This is a historic step in our work to create a new cannabis industry. Learn more: https://t.co/MsSRlUBPZ8. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) April 14, 2022

Con la nueva ley, se abrirán 13 dispensarios que serán operados por los siete centros y donde los mayores de edad podrán acudir para comprar de manera legal hasta 170 gramos de marihuana, la cantidad aprobada por la leyes del estado.

La comisión reguladora de cannabis en Nueva Jersey publicará más adelante dónde estarán ubicados los 13 dispensarios y las fechas en las que comenzarán a operar cada uno.

Nueva Jersey tardó un año en aprobar uso recreativo de marihuana

Tras meses de intensos debates, los legisladores de Nueva Jersey no conseguían llegar a un acuerdo sobre la legalización de la marihuana, por lo que en noviembre de 2020 llevaron la consulta a una votación de la ciudadanía bajo la pregunta "¿Aprueba usted la modificación de la Constitución para legalizar una forma controlada de marihuana llamada cannabis?".

Gracias a ellos, la constitución del estado se modificó para legalizar el uso médico y recreativo del cannabis, por lo que a principios del 2021, el gobernador de Nueva Jersey firmó la ley para despenalizar su uso.

Sin embargo, el estado no aplicó la enmienda de inmediato, pues no había lugares a donde las personas pudieran acudir a comprar marihuana sin receta médica, hasta el próximo 21 de abril que se abrirán 13 centros en el estado.

