¡Toma precauciones! Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una nueva megamarcha nacional, programada para este lunes 9 de noviembre. Por lo que se prevén afectaciones al transporte público, además de varias calles cerradas en la Ciudad de México (CDMX).

La marcha también se llevará a cabo en distintos estados del país; sin embargo, el contingente principal partirá desde Centro Médico Siglo XXI. En notas anteriores te compartimos el punto de salida y el horario de la marcha, por lo que ahora te contamos qué calles podrían presentar cierres viales durante su recorrido.

Lista de calles cerradas por la megamarcha del IMSS en CDMX

Como la megamarcha está programada para salir de Centro Médico y tomar rumbo hacia el Zócalo de la CDMX, se esperan afectaciones a la circulación en calles y avenidas de la alcaldía Cuauhtémoc, principalmente en las inmediaciones de la colonia Doctores y el Centro Histórico.

Entre las vialidades donde se prevén cierres se encuentran:

Avenida Cuauhtémoc

Calle Dr. Márquez

Calle Dr. Jiménez

Calle Dr. José Terrés

Eje 2 Sur

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Fray Servando Teresa de Miere

Calle 5 de Febrero

Calle 5 de Mayo

Calle 20 de Noviembre

Circuito Plaza de la Constitución

¿A qué hora empieza la megamarcha del IMSS en CDMX?

La mega marcha está programada para las 15:00 horas del lunes 9 de noviembre, aunque desde una hora antes podría comenzar la concentración de los trabajadores y jubilados del IMSS en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Las afectaciones se extenderán durante la tarde, conforme los manifestantes avancen hacia el Zócalo, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, así como a los reportes de Azteca Noticias.

Alternativas viales por megamarcha del IMSS en CDMX

Si tienes que trasladarte por la zona centro de la capital este lunes, lo más recomendable es evitar las inmediaciones de Avenida Cuauhtémoc, la colonia Doctores y calles que conectan con la plancha del Zócalo.

Entre las alternativas viales, se recomienda tomar:

Circuito Interior

Avenida Insurgentes

Congreso de la Unión

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Trabajadores del Seguro Social exigen un aumento salarial directo del 10%, rechazando el acuerdo sindical de 6.8%. Aunque aseguran estar dispuestos al diálogo, siempre y cuando se apruebe la destitución del líder sindical, Rafael Olivos Hernández.

Además, piden un mayor abastecimiento de medicamentos y equipo médico, así como mejoras en la infraestructura de algunas clínicas.

También han rechazado los cambios estatutarios que consideran una “Ley Mordaza”, con el fin de evitar represalias hacia los trabajadores que han salido a manifestarse.