Megamarcha IMSS 9 de noviembre: Punto exacto de donde saldrán y rutas alternativas en CDMX

La megamarcha IMSS anunciada para este próximo lunes 9 de noviembre promete descontrolar el corazón de la Ciudad de México (CDMX). Después de las movilizaciones de octubre, el personal médico se hartó de las asambleas que no llevan a ningún lado y ahora van con todo para tomar las calles en su cuarta protesta a nivel nacional.

¿A qué se debe su cuarta megamarcha?

Los trabajadores exigen la destitución inmediata del secretario general del SNTSS debido a la falta de acuerdos. Sumado a esto, pelean por un aumento salarial del 10% y destapan las carencias del día a día en las clínicas, exigiendo un abastecimiento real de medicinas, equipo y personal.

También buscan que el presupuesto de salud suba al 7% del PIB, un régimen de jubilaciones justo, la eliminación de la "ley mordaza" y el rechazo tajante a las Afores.

Punto exacto de salida y la ruta hacia el Zócalo

El contingente arrancará en punto de las 15:00 horas. El punto de reunión oficial es el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado justo sobre la Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores. Desde ahí, la marea de batas blancas caminará con un solo objetivo en mente: llegar hasta la plancha del Zócalo capitalino.

Alternativas viales para que no te quedes atorado

Si pensabas circular por la zona Centro este próximo lunes 9 de noviembre por la tarde, mejor cambia de planes. Las avenidas aledañas a la colonia Doctores y el corredor que conecta con el Zócalo estarán completamente bloqueadas. Para evitar un dolor de cabeza, te recomendamos usar:



Circuito Interior: Tu mejor salvavidas para moverte de norte a sur sin meterte al embotellamiento.



Tu mejor salvavidas para moverte de norte a sur sin meterte al embotellamiento. Avenida Insurgentes: Aunque seguro presentará carga vehicular pesada, mantendrá flujo al esquivar el paso del contingente.



Aunque seguro presentará carga vehicular pesada, mantendrá flujo al esquivar el paso del contingente. Congreso de la Unión o Eje 3 Oriente: Ideales si necesitas evitar la zona cero del conflicto.

Cabe recordar que la movilización de los trabajadores de la salud provocará cortes a la circulación y bloqueos importantes en arterias clave como:

