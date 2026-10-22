Del reclamo a los golpes: así terminó la protesta de trabajadores del IMSS en Tabasco

Protesta por aumento salarial terminó en golpes en Villahermosa, Tabasco. Trabajadores sindicalizados de la sección 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se enfrentaron con integrantes del sindicato al llegar a la sede gremial.

Los manifestantes primero recorrieron los alrededores de la delegación del Seguro Social y después se dirigieron a las oficinas sindicales, donde funcionarios ya los esperaban.

De acuerdo con los inconformes, los representantes salieron a ofrecerles diálogo, pero la conversación subió de tono: hubo gritos, empujones y finalmente golpes. Ambos grupos se acusaron de iniciar la agresión.

Los trabajadores que marcharon sostuvieron que su protesta era pacífica y que únicamente buscaban expresar su rechazo a la propuesta de incremento salarial. También acusaron que, en lugar de escucharlos, enviaron personas para agredirlos; esa versión no pudo confirmarse de manera independiente con la información disponible.

¡De la protesta a los golpes! Una marcha de trabajadores sindicalizados del @Tu_IMSS en Villahermosa, Tabasco, terminó en enfrentamiento frente a la sede sindical. Los manifestantes rechazaban la propuesta de aumento salarial y denunciaron que, en respuesta a su protesta pacífica, “mandaron porros a golpearlos”. Ambos grupos se acusan de iniciar la agresión. https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2026

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS en todo México?

El conflicto en Tabasco forma parte de una serie de movilizaciones nacionales de trabajadores activos y jubilados del IMSS, inconformes con sus condiciones laborales y con el aumento salarial negociado por la dirigencia sindical.

La primera propuesta contemplaba un incremento global de 6.8%, integrado por 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Los inconformes consideraron insuficiente el aumento directo y exigieron una mejora salarial de 10%, además de mayor abasto de medicamentos e insumos, contratación de personal y cambios en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El 14 de octubre, la base trabajadora rechazó la propuesta inicial. Este 21 de octubre, el director del IMSS, Zoé Robledo, anunció una nueva oferta de 8%, dividida en 4% al salario tabular y 4% para ayuda de renta. Sin embargo, los grupos inconformes mantienen sus reclamos y anunciaron otra movilización nacional para el 30 de octubre.

¿Qué reclaman los trabajadores del IMSS además del salario?

Las protestas no se limitan al dinero. Entre las exigencias también están mejores condiciones para atender a los derechohabientes, suficientes medicamentos e insumos, más personal en hospitales y clínicas, respeto a los derechos sindicales y el regreso al antiguo Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

En Villahermosa, la disputa por el aumento salarial terminó en una confrontación entre trabajadores y representantes sindicales. Mientras ambos bandos se responsabilizan por la agresión, los inconformes mantienen su exigencia de ser escuchados.