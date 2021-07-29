Pagarán 100 dólares a quienes se vacunen contra Covid-19 en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que a partir del viernes la ciudad ofrecerá un incentivo de 100 dólares a las personas que acudan por su vacuna contra Covid-19, a fin de acelerar la inmunización de sus habitantes.

“Estamos a punto de administrar 10 millones de dosis de vacunas en la ciudad de Nueva York. Ahora, endulzamos el trato. Vacúnese en cualquier sitio administrado por la ciudad y obtenga 100 dólares”, explicó el alcalde en sus redes sociales.

We’re on the verge of administering 10 million #COVID19 vaccine doses in New York City. Now, we’re sweetening the deal.



Get vaccinated at any City-run site and get 100 bucks.https://t.co/cNSZQW3Wf1 pic.twitter.com/sHRCwVUOyT — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2021

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De Blasio mencionó, en conferencia de prensa, que la vacunación contra Covid-19 es la mejor vía para garantizar que la ciudad tenga una recuperación económica y afirmó que este incentivo animará a todos los neoyorquinos.

Le daremos las gracias. Le diremos que estamos muy contentos de que se haya vacunado para usted, para su familia, para su comunidad y que hay cien dólares para agradecerle por hacer lo correcto y alentar a la gente.

El alcalde consideró que el anuncio “movería a mucha gente”, por lo que todos los interesados pueden acudir a los centros de vacunación administrados por la ciudad, donde recibirán la primera dosis de la vacuna y el dinero en efectivo.

“Personalmente creo que la garantía de que en ese mismo momento será recompensado. Creo que eso marcará una gran diferencia para la gente, cuando alguien diga, ‘aquí tienes 100 dólares para ti, eso va a tener un gran impacto’”, afirmó De Blasio en conferencia de prensa.

Con hamburguesas y 100 dólares buscan aumentar número de vacunados

Según el funcionario, en el mundo cada vez más cosas dependerán de si las personas están vacunadas o no, por eso en Nueva York quisieron incentivar a la población con dinero para que acudan a inmunizarse lo más pronto posible.

En la ciudad, un 54.4% de la población (alrededor de 8.3 millones de personas) está vacunada contra Covid-19, esta medida podría ayudar a que la cantidad de inmunizados aumente considerablemente.

Esta no es la primera vez que en la ciudad se ofrecen incentivos, en mayo de este año el alcalde de la Gran Manzana dio a conocer que se darían hamburguesas y papas fritas a los ciudadanos que acudieran a recibir la vacuna contra Covid-19.

“Mmm, vacunación. Hay mucha gente que está lista para vacunarse, pero simplemente no lo han hecho, necesitan un pequeño incentivo adicional”, dijo en ese momento De Blasio.

Want some fries with that vax?



Thank you to #NYC’s own @ShakeShack for helping us spread the word: get vaccinated (and lunch) New York City!



➡️ https://t.co/cNSZQW3Wf1

➡️ 1-877-VAX-4NYC pic.twitter.com/MzKMcxFzX4 — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 13, 2021

Los incentivos para fomentar la vacunación se han utilizado en otras partes de Estados Unidos, por ejemplo, en California el gobernador Gavin Newsom anunció en mayo pasado una bolsa de 116.5 millones de dólares para impulsar a los ciudadanos a recibir la vacuna.

Con ese monto, se entregarían 10 premios de lotería valorados en 1.5 millones de dólares cada uno, mientras que 30 personas podrían ganar 50 mil dólares en efectivo cada una, solo por haberse inmunizado.

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