Nueva York aplicará vacuna de Johnson & Johnson gratis a turistas

Para reactivar la economía, la ciudad de Nueva York dará vacunas de Johnson & Johnson gratis a los turistas que visiten la Gran Manzana, así lo anunció el alcalde Bill de Blasio.

Blasio también indicó que se prevé que en los lugares más emblemáticos de la ciudad se instalen centros para que los turistas puedan recibir de forma gratuita la vacuna de Johnson & Johnson.

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Con esta medida de turismo de vacunas, que tendrá una inversión de 30 millones de dólares, la ciudad de Nueva York espera recuperar a sus turistas, quienes además de la vacuna de Johnson & Johnson, podrán tener entradas gratis a museos y descuentos a restaurantes.

"Este verano vamos a ver cómo renace el turismo en la ciudad de Nueva York", expresó el alcalde Blasio.

Entre los sitios de Nueva York en donde los turistas extranjeros podrán recibir la vacuna de Johnson & Johnson se encuentran el puente de Brooklyn, Times Square y el parque Highline.

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Uno de los recintos que ya se apuntó para ser un punto de vacunación es el Museo Americano de Historia Natural, que dará entradas gratuitas a los turistas que reciban la vacuna en sus instalaciones.

¿Cuándo aplicarán a turistas la vacuna de Johnson & Johnson en Nueva York?

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, prevé que ofrecer la vacuna de Johnson & Johnson de manera gratuita a turistas podría iniciar durante el segundo fin de semana del mes de mayo, aunque primero, el gobierno estatal tendría que aprobar la aplicación de estas dosis.

A pesar de ello, Bill de Blasio se mantiene optimista y prevé que sea avalada por las autoridades estadounidenses pronto.

“Es un mensaje positivo a los turistas: vengan aquí, es seguro, es un gran lugar para estar, los cuidaremos y nos aseguraremos de que se vacunan mientras están con nosotros. Esto puede comenzar tan pronto como sea aprobado y estamos listos para que sea este fin de semana”, dijo el alcalde de Nueva York en una rueda de prensa.

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