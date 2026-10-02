Ruta Teotihuacán - AIFA: Estas son sus nuevas estaciones y horarios

Fue en septiembre de este año, que el corredor Teotihuacán-AIFA inició sus operaciones con un programa piloto para evaluar si los horarios implementados son adecuados y si es necesario aumentar el flujo de transporte en ciertos momentos.

Con ello, este nuevo corredor busca potenciar la movilidad de quienes desean alternativas de transporte accesibles a su presupuesto.

¿Cuándo comenzó este proyecto?

Desde julio de 2025, el presidente municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, anunció la creación de un corredor de autobuses nuevos supervisados por la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Aunque inicialmente se esperaba que el transporte público estuviera operativo en pocos días, no fue hasta septiembre de este año que se revelaron más detalles y se puso en marcha la prueba piloto.

¿Cuánto cuesta y cuáles son sus horarios?

El costo del corredor Teotihuacán-AIFA es de tan solo 35 pesos. Se puede pagar en efectivo o con la tarjeta de movilidad del gobierno mexiquense, Movimex.

Horarios de servicio:

Lunes a viernes



De Teotihuacán a Santa Lucía: 5:30 a 17:00 horas



De Santa Lucía a Teotihuacán: 6:40 a 18:20 horas

Sábados



De Teotihuacán a Santa Lucía: 6:00 a 17:00 horas



De Santa Lucía a Teotihuacán: 7:10 a 18:10 horas

Domingos



Teotihuacán a Santa Lucía: 7:00 a 17:00 horas



Santa Lucía a Teotihuacán: 8:10 a 19:10 horas



¿Cuáles son las estaciones del corredor Teotihuacán-AIFA?

Esta ruta busca conectar y beneficiar a los habitantes de seis municipios en el oriente y nororiente del Estado de México. El corredor Teotihuacán-AIFA está compuesto por las siguientes 11 estaciones:

