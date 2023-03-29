¿Planeas viajar a EU? Este es el nuevo costo de la visa americana

¿Te imaginabas publicando tus historias en Hollywood o en Nueva York? Entonces debes tomar en cuenta que tus planes de viajar a Estados Unidos podrían verse afectados por el nuevo costo de la visa americana, el cual fue anunciado por el Departamento de Estado para todo aquel mexicano que busque ingresar al país.

Los nuevos costos aplicarán para las visas de turismo, negocios, estudiantes, de trabajadores temporales y también para aquellos intrépidos que buscan invertir en ese país. Además, el gobierno de Estados Unidos confirmó que, en todos los casos, la nueva tarifa se implementará a partir del próximo 30 de mayo.

El resto de las visas, así como tarifas por trámites consulares, no se verán afectados por esta regla, incluida la exención de la tarifa requerida de residencia de dos años para ciertos visitantes de intercambio.

Costo de la visa americana 2023

El Departamento de Estado de Estados Unidos justificó, en un comunicado, que el ajuste se calcula a partir de los costos de sus servicios consulares. Por ello, explicó que era necesario un incremento, el cual no se concretaba desde la última revisión hecha en 2014.

Este el nuevo costo de la visa americana y su estimación en pesos mexicanos:



Visa de turismo : Pasa de 160 a 185 dólares (estimado en 3 mil 428 pesos).

: Pasa de 160 a 185 dólares (estimado en 3 mil 428 pesos). Visa de negocios, estudiantes y de intercambio ( B1/B2 y BCC ): Sube de 160 a 185 dólares (estimado en 3 mil 428 pesos).

( ): Sube de 160 a 185 dólares (estimado en 3 mil 428 pesos). Visa para trabajadores temporales (H, L, O, P, Q y R): Incrementa de 190 a 205 dólares (estimado en 3 mil 798).

(H, L, O, P, Q y R): Incrementa de 190 a 205 dólares (estimado en 3 mil 798). Visa para comerciantes, inversionistas y trabajos especializados (E): aumento de 205 dólares a 315 dólares (estimado en 5 mil 836).

¿Qué se necesita para sacar la visa B1/B2 por primera vez?

El trámite de la visa americana puede ser un poco traumático para algunas personas que buscan turistear en Estados Unidos, aunque los documentos y el procedimiento no es tan distinto a cuando se saca el pasaporte mexicano.

Los requisitos y papeles que necesitas para sacar la visa de turista por primera vez, según los consulados y la embajada de EU en México, son los siguientes:



Pasaporte con vigencia de al menos seis meses al momento de solicitar la visa. La hoja de confirmación de la solicitud DS-160 impresa. Recibo de pago original de la tarifa de solicitud. Una foto que es subida al momento de completar el formulario DS-160 en línea.

Posteriormente, los interesados en contar con una visa americana deben agendar una cita en el consulado o embajada, sujeta a los tiempos que tenga disponible el gobierno de EU. En este encuentro también te podrían solicitar documentos que te ayuden a probar que acudes como turista, entre los que destacan:



El propósito de su viaje.

Su intención de salir de los Estados Unidos después de su viaje.

Su capacidad para pagar todos los costos del viaje.

¿Hasta cuándo hay citas para la visa de turista para viajar a Estados Unidos?

Si el costo de la visa americana no es impedimento, entonces hay buenas noticias para ti, porque la embajada de Estados Unidos en México confirmó que, desde el pasado 21 de marzo, hay disponibilidad para entrevistas para quienes solicitan visa de turista por primera vez.

El 21 de marzo (10 a.m.) abriremos disponibilidad de citas en nuestro sistema para entrevistas el sábado 25 de marzo. Esto será únicamente para personas que solicitan visa de turista por 1ra vez. Recuerda poner tu propia información de contacto. https://t.co/dvlCvjowbZ https://t.co/oqWvSle65A — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) March 17, 2023

Si estás planeando unas vacaciones de ensueño en Estados Unidos este es el momento ideal para que reúnas tus documentos, saques la cita y tengas en mente el nuevo costo de la visa americana que entrará en vigor a partir del próximo 30 de mayo de 2023.

