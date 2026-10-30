El nuevo documento obligatorio antes de abordar un vuelo a Estados Unidos en noviembre 2026

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que para poder ingresar al país a tráves de algún vuelo internacional, las personas que deseen hacerlo deberán firmar un nuevo documento como requisito.

En un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), dependientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), se confirmó este requisito para ponder ingresar al país a partir del siguiente mes.

¿Cuál es el nuevo documento que pide EU para ingresar al país?

De acuerdo con la agencia nacional pública de Estados Unidos, se trata de un requisito de certificación para todas las personas que viajan vía aérea a la unión americana.

Se trata de un documento que certificará, mediante la firma de una declaración, que la persona interesada en estar en ese país no ha viajado o estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al arribo. El formato de la certificación está disponible en una versión en PDF rellenable.

¿A partir de cuándo entrará en vigor el nuevo requisito para viajar a EU?

El nuevo requisito será obligatorio para los pasajeros a partir del próximo martes 3 de noviembre de 2026, como una medida de prevención, la cual se aplicará a los vuelos que salgan de un país extranjero con destino a Estados Unidos a partir de las 23:59 horas.

Se trata de una declaración es obligatoria como medida de salud pública para reducir el riesgo de que el ébola se introduzca en Estados Unidos a través de los viajes aéreos, explicaron las autoridades.

Lo anterior con el fin de certificar que la persona confirma la veracidad de la información proporcionada, pues en caso de hacerlo, advirtieron los CDC, dar información falsa o engañosa intencionadamente puede ser motivo de multas y penas de prisión.

Pasajeros que tendrán que firmar nuevo requisito antes de volar a EU

Este 28 de octubre de 2026, los CDC emitieron una orden para aclarar que esta orden se aplica a todos los vuelos con destino a Estados Unidos, incluidos los vuelos comerciales, la aviación general y las aeronaves privadas.

La orden aplicará para todos los pasajeros aéreos que viajen a Estados Unidos desde cualquier país extranjero, incluidos los pasajeros de vuelos que salgan de aeropuertos con control previo de inmigración.