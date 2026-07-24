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¿Tienes diabetes o resistencia a la insulina? Descubren una huella en tu sangre que podría advertir riesgos graves

¡Atención pacientes de diabetes y resistencia a la insulina! Un nuevo análisis de sangre identificó un patrón que revela el riesgo de muerte prematura.

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Nuevo análisis de sangre identifica riesgo de muerte en personas con diabetes y resistencia a la insulina.|Pexels

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Un equipo internacional de investigadores descubrió que una combinación específica de sustancias en la sangre, conocido como perfil metabolómico, actúa como una "firma" para identificar a personas con diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina con mayor riesgo de morir antes que otros pacientes.

De acuerdo con la revista científica "Metabolism: Clinical and Experimental", este avance —más que una alerta— proporciona una herramienta oportuna para que los médicos y pacientes diseñen tratamientos personalizados preventivos antes de que ocurran complicaciones fatales, recalcando que afecta, principalmente, a la población en edad avanzada, con riesgo cardiometabólico y con desregulaciones en sus niveles de glucosa.

Conocer este hallazgo te ayudará a entender la importancia de los monitoreos clínicos avanzados y consultar a tu especialista sobre la evaluación integral de tus marcadores metabólicos, cuyos principales son:

  • La glucosa en ayunas
  • Los triglicéridos
  • La presión arterial

¿Cuál es la huella biológica que define la muerte prematura en diabéticos?

Según el estudio, el análisis biológico en pacientes con diabetes tipo 2 (31 metabolitos) y resistencia a la insulina HOMA-IR (105 metabolitos), se vinculan directamente con un riesgo de mortalidad. A través de un exámen médico que analizó la sangre de los participantes con una edad promedio de 66.5 años —62% mujeres— y se determinó que este patrón específico en la sangre registraba un aumento estadístico en su peligro de muerte prematura.

Específicamente, los perfiles de diabetes tipo 2 registraron una elevación de riesgo en un 52%, mientras que los de resistencia a la insulina lo incrementó en un 33%.

En sí, al evaluar y cruzar ambas firmas biológicas, los científicos descubrieron 9 metabolitos en común que están estrechamente relacionados con el peligro de mortalidad. Entre las sustancias más críticas que revelan este riesgo y destacan en los análisis clínicos se encuentran:

  • Glicina
  • SDMA
  • DMGV
  • Fosfocreatina

La detección de estos compuestos en combinación con los factores de riesgo clínicos tradicionales como la edad, peso o presión, permitirá perfeccionar estrategias médicas de prevención, por lo que estos hallazgos ofrecen una explicación a la enfermedad y aconseja a los pacientes mantener un control estricto de sus análisis de laboratorio y adoptar cambios metabólicos protectores guiados por especialistas.

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