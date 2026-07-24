¿Tienes diabetes o resistencia a la insulina? Descubren una huella en tu sangre que podría advertir riesgos graves

Un equipo internacional de investigadores descubrió que una combinación específica de sustancias en la sangre, conocido como perfil metabolómico, actúa como una "firma" para identificar a personas con diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina con mayor riesgo de morir antes que otros pacientes.

¿Tienes diabetes? ¿Has adaptado alguna de estas acciones a tu día a día?

Te recomendamos incluir estas acciones en tu vida para sentirte mejor y apoyar a tu glucosa. ¿Cuál otra añadirías? ¡Cuéntanos en los comentarios! 🥦#Diabetes #Autocuidado #VidaSana pic.twitter.com/XV7jLuP7I9 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) December 15, 2025

De acuerdo con la revista científica "Metabolism: Clinical and Experimental", este avance —más que una alerta— proporciona una herramienta oportuna para que los médicos y pacientes diseñen tratamientos personalizados preventivos antes de que ocurran complicaciones fatales, recalcando que afecta, principalmente, a la población en edad avanzada, con riesgo cardiometabólico y con desregulaciones en sus niveles de glucosa.

Conocer este hallazgo te ayudará a entender la importancia de los monitoreos clínicos avanzados y consultar a tu especialista sobre la evaluación integral de tus marcadores metabólicos, cuyos principales son:



La glucosa en ayunas

Los triglicéridos

La presión arterial

¿Cuál es la huella biológica que define la muerte prematura en diabéticos?

Según el estudio, el análisis biológico en pacientes con diabetes tipo 2 (31 metabolitos) y resistencia a la insulina HOMA-IR (105 metabolitos), se vinculan directamente con un riesgo de mortalidad. A través de un exámen médico que analizó la sangre de los participantes con una edad promedio de 66.5 años —62% mujeres— y se determinó que este patrón específico en la sangre registraba un aumento estadístico en su peligro de muerte prematura.

Específicamente, los perfiles de diabetes tipo 2 registraron una elevación de riesgo en un 52%, mientras que los de resistencia a la insulina lo incrementó en un 33%.

En sí, al evaluar y cruzar ambas firmas biológicas, los científicos descubrieron 9 metabolitos en común que están estrechamente relacionados con el peligro de mortalidad. Entre las sustancias más críticas que revelan este riesgo y destacan en los análisis clínicos se encuentran:



Glicina

SDMA

DMGV

Fosfocreatina

La detección de estos compuestos en combinación con los factores de riesgo clínicos tradicionales como la edad, peso o presión, permitirá perfeccionar estrategias médicas de prevención, por lo que estos hallazgos ofrecen una explicación a la enfermedad y aconseja a los pacientes mantener un control estricto de sus análisis de laboratorio y adoptar cambios metabólicos protectores guiados por especialistas.