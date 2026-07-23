¿Comer chile puede combatir el cáncer? Esto dicen los estudios científicos sobre la capsaicina

¿A quién no le gusta ponerle picante a sus tacos? El picor que producen los chiles como el jalapeño o el habanero no solo es responsable de esa sensación de ardor en la boca. Detrás de ese efecto se encuentra la capsaicina, un compuesto natural que ha despertado el interés de la comunidad científica por su posible combate contra el cáncer. Esto es lo que la UNAM.

¿Qué es la capsaicina y por qué produce picor?

La capsaicina es el compuesto químico encargado de dar picor a los chiles, una sensación que a muchos mexicanos les gusta, este efecto se centra en las membra interna del fruto es decir en las famosas venas; esta sensación funciona como tipo de analgésico tópico natural, ya que suele reducir el dolor y desensibilizar los receptores nerviosos.

El chile que más contiene capsaicina es el chile habanero, ya que se considera uno de los más picantes del mundo, otros considerados picantes son el chile Tabasco, el manzano o el jalapeño.

¿Qué relación tienen la capsacicina y la lucha contra el cáncer? 🌶

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¿Por qué están estudiando la capsaicina contra el cáncer?

A partir del descubrimiento de la capsaicina que generan los chiles, los científicos se encuentran interesados en la formulación de un fármaco o una terapia que contribuya a combatir el cáncer.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los científicoshan descubierto que este compuesto químico ataca multiples redes de señalización de las células que se encuentran involucradas en la formación de los tumores que provocan cáncer.

De acuerdo con la UNAM, las plantas generan compuestos químicos que utilizan para adaptarse, se llaman metabolitos secundarios. Entre ellos se encuentra la capsaicina, que no solo ayuda a las plantas sino también a la ciencia.

La capsaicina sigue sieno uno de los compuestos naturales más estudiados por la ciencia debido a sus posibles aplicaciones médicas.

Aunque los resultados son prometedores en investigaciones, todavía se requieren más estudios para determinar su eficacia en tratamientos contra el cáncer.