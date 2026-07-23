Este es el límite de tazas de café diarias para NO afectar tu corazón, según un nuevo estudio

Una nueva revisión científica de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) determinó el límite exacto de tazas de café diario que un adulto puede consumir sin poner en riesgo su salud; sin embargo también aclaró que la cafeína bien consumida tiene propiedades protectoras si se ajusta su consumo en dosis moderadas y sin azúcares, cremas o leches añadidas.

Caffeine and Cardiovascular Disease https://t.co/Q3pACwXFNo — Circulation (@CircAHA) July 20, 2026

¿Cuántas tazas diarias de café puedo tomar sin afectar mi salud?

El 20 de julio de 2026, la AHA publicó en la revista médica Circulation que ingerir hasta 400 mg de cafeína, equivalentes a unas 5 tazas diarias es seguro para los adultos si se consume sin azúcares ni aditivos. El estudio aclaró que beber entre 2 y 4 tazas de café al día trae beneficios clínicos comprobados, reduciendo el riesgo de múltiples afectaciones como insuficiencia y enfermedad cardiaca, derrames cerebrales, hipertensión y diabetes tipo 2.

Aunque no existe una medida única perfecta, la asimilación de la cafeína depende del metabolismo, edad, genética y consumo previo de cada persona, por lo que, si experimentas palpitaciones, ansiedad o insomnio, la dosis debe reducirse.

¿Por qué el café negro es la mejor opción para consumir diariamente?

Nuestro paladar ya está acostumbrado a consumir grandes cantidades de azúcares, jarabes de sabores o productos lácteos que elevan drásticamente las calorías, anulando por completo los beneficios de la semilla del café que ofrece al corazón. Por ello, los amantes de café deben de cuidar su consumo total de cafeína al día, ya que no solo viene en esta bebida, también está en refrescos, chocolates, tés y ciertos medicamentos.

Por ello, y lo repite el estudio, el límite ideal es consumir 400 mg de cafeína al día, ya que el café no filtrado está asociado con un aumento en los niveles de colesterol LDL (considerado el hermano malo).

Finalmente, la revisión enfatiza que las altas dosis de cafeína concentrada, como las que se encuentran en las bebidas energéticas, carecen de estudios profundos a largo plazo y la evidencia general apunta a que provocan daño cardiovascular directo, diferenciándose drásticamente del consumo de café tradicional.