La ciencia detrás de la cyclosporiasis y por qué el cloro no sirve para eliminar este resistente parásito

La cyclosporiasis, popularmente conocida como “diarrea explosiva”, es una agresiva infección gastrointestinal provocada por un parásito microscópico que contamina alimentos verdes como:



Lechuga

Espinaca

Apio

Brócoli

Albaja

Además de los frutos rojos.

¿Qué advierten los especialistas sobre la diarrea explosiva?

A través de una investigación hecha por Azteca Noticias, especialistas advirtieron que este microorganismo es altamente “correoso” y resistente al congelamiento, la desecación —secar algo por completo— y a desinfectantes comunes como el cloro o el alcohol.

La experta Ana Lilia Ruiz detalló que la única forma eficaz de neutralizarlo es sumergir los vegetales en una solución jabonosa líquida y tallarlos firmemente con un cepillo o fibra de abrasión media, ya que el jabón es lo único que logra desprender al parásito de las hojas antes del enjuague a chorro de agua.

Afortunadamente, las autoridades de salud en México han descartado un brote epidemiológico, reportando únicamente tres casos habituales que son perfectamente tratables con antibióticos.