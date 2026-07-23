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La ciencia detrás de la cyclosporiasis y por qué el cloro no sirve para eliminar este resistente parásito

¿Sabes lavar tus verduras? La ciclosporiasis o diarrea explosiva resiste al cloro y la congelación. Descubre cómo eliminar este parásito de tu comida.

Por: Adriana Juárez Miranda

Con información de: Carmen Sánchez

La cyclosporiasis, popularmente conocida como “diarrea explosiva”, es una agresiva infección gastrointestinal provocada por un parásito microscópico que contamina alimentos verdes como:

  • Lechuga
  • Espinaca
  • Apio
  • Brócoli
  • Albaja

Además de los frutos rojos.

¿Qué advierten los especialistas sobre la diarrea explosiva?

A través de una investigación hecha por Azteca Noticias, especialistas advirtieron que este microorganismo es altamente “correoso” y resistente al congelamiento, la desecación —secar algo por completo— y a desinfectantes comunes como el cloro o el alcohol.

La experta Ana Lilia Ruiz detalló que la única forma eficaz de neutralizarlo es sumergir los vegetales en una solución jabonosa líquida y tallarlos firmemente con un cepillo o fibra de abrasión media, ya que el jabón es lo único que logra desprender al parásito de las hojas antes del enjuague a chorro de agua.

Afortunadamente, las autoridades de salud en México han descartado un brote epidemiológico, reportando únicamente tres casos habituales que son perfectamente tratables con antibióticos.

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