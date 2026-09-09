Amenazó a su exnovia con un bisturí: Detienen a hombre en Nuevo León

Un hombre identificado como Iván Guadalupe “N”, de 39 años, quedó detenido por policías de Monterrey, Nuevo León, luego de que presuntamente golpeó y amenazó con un bisturí a su expareja en calles del centro de la ciudad.

¿Cómo ocurrió la detención del presunto agresor en el centro de Monterrey?

Los hechos ocurrieron en el cruce de José Marroquín Leal y Ruperto Martínez. En ese sitio, los oficiales sorprendieron al hombre mientras amagaba a la mujer con el mencionado bisturí e intentaba lesionarla en el cuello.

La víctima, de 37 años, relató que minutos antes el sujeto presuntamente la golpeó en la cabeza. Durante la actuación de los policías, Iván Guadalupe “N” soltó a la mujer e intentó escapar, pero los elementos lograron interceptarlo y detenerlo.

Policías evitan ataque con bisturí y capturan a un hombre en Monterrey

Los agentes actuaron tras detectar la situación de riesgo en la vía pública y evitaron que la agresión escalara. El hombre quedó bajo custodia luego del presunto intento de ataque contra su expareja.

Tras su detención, las autoridades pusieron a Iván Guadalupe “N” a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación legal conforme avancen las indagatorias.

La víctima había sufrido de violencia familiar antes de la agresión

Según el testimonio de la mujer, ella y el presunto agresor llevaban cinco meses separados. Explicó que decidió terminar la relación debido a que el sujeto la golpeaba de manera constante.

