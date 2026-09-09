Pase Turístico Nuevo León 2026: Así podrás tramitarlo desde octubre

En forma similar a lo que ocurre en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados de la república, ahora Nuevo León se suma a la emisión de un Pase Turístico para vehículos de otras entidades que ingresen de forma temporal.

¿Qué es el Pase Turístico de Nuevo León y para qué sirve?

Desde el 21 de octubre de 2026, los conductores deberán tramitar el Pase Turístico para poder entrar. Este documento permite circular por un máximo de 30 días naturales al año, usados de forma continua o discontinua.

¿Quiénes deben tramitar el Pase Turístico para entrar a Nuevo León?

El Pase Turístico aplica para vehículos particulares con placas foráneas que circulen temporalmente en territorio de Nuevo León. No es necesario para residentes permanentes en el estado ni para vehículos de carga o transporte público, sino para automóviles que visitan Nuevo León por turismo, negocios cortos o estancias temporales.

Según el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León (ICVNL), el objetivo de la medida es mantener un mayor control sobre las unidades que ingresan al estado y garantizar que cuenten con documentación vigente. Los vehículos que circulen sin el pase turístico podrán recibir multas por parte de las autoridades de tránsito locales.

Requisitos para solicitar el Pase Turístico vehicular en Nuevo León

Para tramitar el Pase Turístico, los propietarios del vehículo deben contar con documentación vigente y proporcionar la siguiente información:

Tarjeta de circulación del vehículo

Licencia de conducir vigente (de cualquier estado distinto a Nuevo León o del extranjero)

Póliza de seguro vehicular vigente

Teléfono de contacto y teléfono de emergencia

Correo electrónico para recepción del documento

El trámite se realiza en línea a través del portal oficial del ICVNL: https://www.icvnl.gob.mx/paseturistico.

En caso de que los conductores requieran una estancia mayor a los 30 días, en el mismo portal pueden tramitar el Registro Vehicular de Estancia Prolongada (RVEP).

