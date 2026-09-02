¿Falla mecánica o descuido? Niña sale disparada de transporte escolar en Monterrey

En apenas el segundo día del regreso a clases, una niña de 10 años de edad resultó con lesiones después de que saliera disparada del transporte escolar en Monterrey, Nuevo León.

¿Cómo ocurrió el accidente de la menor en el transporte escolar de Monterrey?

El accidente sucedió la mañana del 1 de septiembre de 2026 en la colonia Valle de Infonavit, en la capital regia, cuando el conductor circulaba por la calle Abedou de Norte a Sur. Al intentar incorporarse a la calle de Mayo para tomar una curva, fue cuando la menor salió del camión.

La menor cayó de espaldas por medio de una puerta lateral del lado derecho, la cual está justo a un costado de la puerta principal. Esta puerta se abre en dos partes y tiene un sistema que sólo permite su apertura desde el exterior. A la altura de esta puerta había dos asientos donde viajaba la alumna.

🚨⚠️ NIÑA HERIDA AL CAER DE AUTOBÚS ESCOLAR 🎥🚌😱



🟡La mañana de este martes, una niña de 10 años resultó lesionada luego de salir proyectada de una unidad de #transporte escolar en movimiento, en el cruce de las calles Abedul y 1 de Mayo, en la colonia Valle de Infonavit, en… pic.twitter.com/nUD9hbBmd9 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) September 1, 2026

Revisiones e inspecciones al transporte escolar en Nuevo León

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales la puerta se abrió, ya que no se sabe si estaba mal cerrada o el mecanismo de seguridad presentó una falla. Cabe recordar que el transporte escolar debe aprobar una inspección realizada por el Instituto de Control Vehicular antes del regreso a clases.

Estado de salud de la menor tras caer del autobús en Valle de Infonavit

Debido a la caída, la menor sufrió varios golpes, por lo que fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes esperaron a los padres de familia para que autorizaran el traslado a un hospital.

Protección Civil de Monterrey informó que la niña sufrió raspones en una pierna y en un brazo.

El conductor del autobús escolar fue entrevistado por policías municipales de Monterrey para deslindar responsabilidades.

Con información de Julieta Guevara.