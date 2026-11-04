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Hallan a adulto mayor sin vida dentro de celda de Oaxaca; estaba detenido tras infracción en Día de Muertos

La Fiscalía de Oaxaca investiga la muerte de un adulto mayor al interior de los separos de San Martín Peras. Indagan a un compañero de celda.

Reja de celda de cárcel.
¿Qué pasó en Oaxaca?|Pexels.

Escrito por: César Contreras

Un adulto mayor fue encontrado sin vida al interior de la cárcel municipal de San Martín Peras en la región Mixteca de Oaxaca. La Fiscalía del Estado investiga el caso.

Qué se sabe de la muerte del detenido en San Martín Peras

La víctima es identificada con las iniciales J. T. G. de 62 años de edad. El hombre fue encontrado sin signos vitales dentro de los separos de la Policía Municipal de San Martín Peras.

La dependencia informó que el hombre había sido detenido el 2 de noviembre de 2026 por haber cometido presuntas faltas administrativas durante los festejos del Día de Muertos.

Fiscalía de Oaxaca investiga a compañero de celda y a policías municipales

Las autoridades señalan que, tras su detención, el hombre fue ingresado en una celda que compartió con otra persona.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que dicha persona está identificada y es investigada por su presunta participación en los hechos.

Las causas del deceso y las diligencias de la Agencia Estatal de Investigaciones

Integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos especializados llegaron a los separos de la Policía Municipal de San Martín Peras. Además, la dependencia comenzó los interrogatorios con testigos y servidores públicos.

El cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes autorizaron la práctica de la necropsia de ley.

La Fiscalía indicó que este examen permitirá establecer científicamente la causa de muerte y aseguró que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

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