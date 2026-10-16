Nueve anexos fachada en Oaxaca: estarían relacionados con extorsión y reclutamiento
La Fiscalía detectó un grupo de WhatsApp con 94 integrantes y ganancias ilícitas estimadas en 20 millones de pesos al mes.
La promesa de rehabilitación habría sido utilizada para algo más que tratar las adicciones. En Oaxaca, las investigaciones de la Fiscalía estatal apuntan a que algunos anexos presuntamente vinculados con ASAEO servían para reclutar personas y sumarlas a actividades de vigilancia, cobro de préstamos y extorsión.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) identificó e intervino nueve centros de rehabilitación como parte de las indagatorias contra una presunta red que operaba en Valles Centrales.
¿Cómo operaba la presunta red de extorsión vinculada con ASAEO?
De acuerdo con las investigaciones, algunas personas con problemas de adicción habrían ingresado a los anexos con la promesa de recibir tratamiento, pero después presuntamente eran obligadas a realizar tareas para la organización.
Entre ellas estaban vigilar a comerciantes y grupos rivales, alertar sobre movimientos policiales, recuperar préstamos mediante amenazas y exigir cuotas a negocios, vendedores ambulantes y transportistas.
La Fiscalía también identificó posibles conexiones entre responsables de los centros, financiadores de préstamos informales y personas encargadas de los cobros.
Fiscalía de Oaxaca identifica anexos vinculados con red de extorsión y préstamos “gota a gota” de ASAEO Oaxaca de Juárez, Oax., 15 octubre de 2026.- Como resultado de las investigaciones para desarticular la red de extorsión, cobro de piso y usura que operaba en Valles Centrales bajo la fachada de la organización conocida como ASAEO, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) identificó e intervino nueve anexos y centros de rehabilitación presuntamente vinculados con esta estructura criminal, algunos de los cuales habrían sido utilizados para reclutar personas y asignarles funciones operativas dentro de la organización. Durante conferencia de prensa, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, explicó que las investigaciones permitieron establecer conexiones entre responsables de centros de internamiento, financiadores de préstamos “gota a gota” y células dedicadas al cobro de cuotas e intimidación de comerciantes, transportistas y otros sectores de la población. Como parte de estas acciones, el 2 de septiembre de 2026 fue intervenido el centro denominado Casa de Media Luz–Vikingos Despertar Oaxaca, donde fue detenido un hombre identificado como “Padrino Paye”. Posteriormente, el 8 de octubre se ejecutaron ocho cateos adicionales en establecimientos ubicados en distintas zonas de la capital oaxaqueña, con lo que suman nueve anexos intervenidos dentro de esta línea de investigación. Durante las intervenciones en dos anexos ubicados sobre la avenida Montoya, en San Martín Mexicapam, se localizaron sustancias con características de estupefacientes, cuya naturaleza y situación jurídica deberán establecerse mediante las diligencias correspondientes. Las investigaciones apuntan a un esquema en el que centros de rehabilitación habrían funcionado como espacios de captación y sometimiento de personas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con las líneas ministeriales, personas con problemas de adicción eran incorporados a los anexos bajo la promesa de recibir tratamiento y, posteriormente, algunos habrían sido obligados a realizar actividades de vigilancia, cobro de préstamos y extorsión. La FGEO identificó que estas funciones incluían vigilar los movimientos de comerciantes y grupos rivales, alertar sobre la presencia policial, recuperar préstamos mediante amenazas y exigir cuotas a comerciantes, vendedores ambulantes y transportistas. Entre los sectores afectados se encuentran taxistas que trabajan en el entorno de la Central de Abasto, así como establecimientos comerciales y locatarios de distintas zonas de la capital. Asimismo, el Fiscal Rodríguez Alamilla informó que, como parte de las indagatorias, se identificó un grupo de WhatsApp con 94 integrantes, cuyo análisis permitió reconocer presuntos vínculos entre padrinos de anexos, líderes de zona y personas encargadas de los cobros. De acuerdo con la investigación, la organización operaba mediante una estructura jerárquica: una cúpula que emitía instrucciones; mandos intermedios integrados por padrinos, coordinadores y responsables de zonas; y células operativas conformadas por cobradores, vigilantes y otros participantes. Las investigaciones también identificaron posibles mecanismos de financiamiento a través de préstamos “gota a gota”. Según las líneas ministeriales, algunos responsables de centros de rehabilitación habrían otorgado recursos de entre 20 mil y 50 mil pesos a intermediarios, quienes los colocaban entre pequeños comerciantes y posteriormente exigían su devolución mediante mecanismos coercitivos. La organización habría obtenido ganancias ilícitas estimadas en aproximadamente 20 millones de pesos mensuales, provenientes de extorsión, el cobro de piso y los préstamos usureros. A partir de los cateos, detenciones y denuncias, la FGEO ha identificado zonas de operación en Oaxaca de Juárez, particularmente en el Centro Histórico, la Central de Abasto, Pueblo Nuevo, Viguera, Santa Rosa Panzacola, San Martín Mexicapam, San Juan Chapultepec y Cinco Señores. Las investigaciones también abarcan posibles actividades en Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Etla, Villa de Etla, Soledad Etla, Guadalupe Hidalgo, Tlalixtac de Cabrera, San Antonio de la Cal, Cuilápam de Guerrero, Villa de Zaachila, San Pedro Ixtlahuaca y Villa de Mitla. La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar el alcance territorial de la red, identificar a otros posibles participantes y establecer las responsabilidades individuales en cada uno de los delitos investigados. “Seguimos trabajando. A partir de las intervenciones que se realizan surge nueva información y eso nos permite avanzar en las investigaciones”, señaló el Fiscal General al explicar cómo los hallazgos obtenidos en los cateos han permitido ampliar las líneas de investigación y reconstruir las relaciones entre los distintos participantes de la estructura. Rodríguez Alamilla destacó que las acciones han sido posibles mediante la coordinación entre autoridades estatales y federales, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, en colaboración con las áreas de investigación de la FGEO. Finalmente, el Fiscal de Oaxaca subrayó que el objetivo de la estrategia no se limita a detener a los integrantes de la organización, sino a reducir la violencia, disminuir los homicidios, combatir frontalmente la extorsión y el cobro de piso, y recuperar los espacios públicos para que comerciantes, transportistas, empresarios y familias desarrollen sus actividades sin miedo.— Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 16, 2026
¿Cuántos anexos fueron intervenidos en Oaxaca y dónde están?
Las intervenciones comenzaron el 2 de septiembre de 2026 en el centro Casa de Media Luz–Vikingos Despertar Oaxaca, donde fue detenido un hombre identificado como “Padrino Paye”.
Después, el 8 de octubre, se realizaron ocho cateos adicionales en distintos establecimientos de la capital, con lo que sumaron nueve anexos intervenidos dentro de esta línea de investigación.
En dos centros ubicados sobre avenida Montoya, en San Martín Mexicapam, las autoridades localizaron drogas.
¿Qué relación tendrían los préstamos gota a gota con la extorsión?
Las indagatorias apuntan a que parte del financiamiento provenía de préstamos conocidos como “gota a gota”, que se ofrecen con pagos frecuentes y pueden convertirse en mecanismos de presión para quienes no logran cubrir sus deudas.
Según las líneas de investigación, algunos responsables de anexos habrían entregado entre 20 mil y 50 mil pesos a intermediarios para colocar préstamos entre pequeños comerciantes y después exigir los pagos mediante métodos coercitivos.
La Fiscalía estima que la presunta organización habría obtenido alrededor de 20 millones de pesos mensuales mediante extorsiones, cobro de piso y préstamos usureros.
¿Qué reveló el grupo de WhatsApp de 94 integrantes?
El análisis de un grupo de WhatsApp con 94 participantes permitió a los investigadores identificar presuntos vínculos entre padrinos de anexos, líderes de zona y personas encargadas de los cobros.
La estructura investigada tendría distintos niveles: una cúpula que emitía instrucciones, mandos intermedios responsables de zonas y células operativas dedicadas a vigilar y cobrar.
Entre los sectores presuntamente afectados están comerciantes, locatarios y taxistas que trabajan en las inmediaciones de la Central de Abasto.
¿En qué zonas de Oaxaca investigan las actividades de la organización?
Las indagatorias abarcan puntos de Oaxaca de Juárez como el Centro Histórico, la Central de Abasto, Pueblo Nuevo, Viguera, Santa Rosa Panzacola, San Martín Mexicapam, San Juan Chapultepec y Cinco Señores.
También contemplan posibles actividades en municipios como Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Etla, Villa de Etla, Soledad Etla, Tlalixtac de Cabrera, San Antonio de la Cal, Cuilápam de Guerrero, Villa de Zaachila y Villa de Mitla, entre otros.
La FGEO mantiene abiertas las investigaciones para establecer el alcance de la presunta red, identificar a otros posibles participantes y determinar las responsabilidades individuales. En los operativos participaron autoridades estatales y federales.