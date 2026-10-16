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Nueve anexos fachada en Oaxaca: estarían relacionados con extorsión y reclutamiento

La Fiscalía detectó un grupo de WhatsApp con 94 integrantes y ganancias ilícitas estimadas en 20 millones de pesos al mes.

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Oaxaca investiga nueve anexos ligados a extorsión, reclutamiento y préstamos gota a gota|Fraternidad Vikingos

Escrito por: Oscar Morales

La promesa de rehabilitación habría sido utilizada para algo más que tratar las adicciones. En Oaxaca, las investigaciones de la Fiscalía estatal apuntan a que algunos anexos presuntamente vinculados con ASAEO servían para reclutar personas y sumarlas a actividades de vigilancia, cobro de préstamos y extorsión.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) identificó e intervino nueve centros de rehabilitación como parte de las indagatorias contra una presunta red que operaba en Valles Centrales.

¿Cómo operaba la presunta red de extorsión vinculada con ASAEO?

De acuerdo con las investigaciones, algunas personas con problemas de adicción habrían ingresado a los anexos con la promesa de recibir tratamiento, pero después presuntamente eran obligadas a realizar tareas para la organización.

Entre ellas estaban vigilar a comerciantes y grupos rivales, alertar sobre movimientos policiales, recuperar préstamos mediante amenazas y exigir cuotas a negocios, vendedores ambulantes y transportistas.

La Fiscalía también identificó posibles conexiones entre responsables de los centros, financiadores de préstamos informales y personas encargadas de los cobros.

¿Cuántos anexos fueron intervenidos en Oaxaca y dónde están?

Las intervenciones comenzaron el 2 de septiembre de 2026 en el centro Casa de Media Luz–Vikingos Despertar Oaxaca, donde fue detenido un hombre identificado como “Padrino Paye”.

Después, el 8 de octubre, se realizaron ocho cateos adicionales en distintos establecimientos de la capital, con lo que sumaron nueve anexos intervenidos dentro de esta línea de investigación.

En dos centros ubicados sobre avenida Montoya, en San Martín Mexicapam, las autoridades localizaron drogas.

¿Qué relación tendrían los préstamos gota a gota con la extorsión?

Las indagatorias apuntan a que parte del financiamiento provenía de préstamos conocidos como “gota a gota”, que se ofrecen con pagos frecuentes y pueden convertirse en mecanismos de presión para quienes no logran cubrir sus deudas.

Según las líneas de investigación, algunos responsables de anexos habrían entregado entre 20 mil y 50 mil pesos a intermediarios para colocar préstamos entre pequeños comerciantes y después exigir los pagos mediante métodos coercitivos.

La Fiscalía estima que la presunta organización habría obtenido alrededor de 20 millones de pesos mensuales mediante extorsiones, cobro de piso y préstamos usureros.

¿Qué reveló el grupo de WhatsApp de 94 integrantes?

El análisis de un grupo de WhatsApp con 94 participantes permitió a los investigadores identificar presuntos vínculos entre padrinos de anexos, líderes de zona y personas encargadas de los cobros.

La estructura investigada tendría distintos niveles: una cúpula que emitía instrucciones, mandos intermedios responsables de zonas y células operativas dedicadas a vigilar y cobrar.

Entre los sectores presuntamente afectados están comerciantes, locatarios y taxistas que trabajan en las inmediaciones de la Central de Abasto.

¿En qué zonas de Oaxaca investigan las actividades de la organización?

Las indagatorias abarcan puntos de Oaxaca de Juárez como el Centro Histórico, la Central de Abasto, Pueblo Nuevo, Viguera, Santa Rosa Panzacola, San Martín Mexicapam, San Juan Chapultepec y Cinco Señores.

También contemplan posibles actividades en municipios como Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Etla, Villa de Etla, Soledad Etla, Tlalixtac de Cabrera, San Antonio de la Cal, Cuilápam de Guerrero, Villa de Zaachila y Villa de Mitla, entre otros.

La FGEO mantiene abiertas las investigaciones para establecer el alcance de la presunta red, identificar a otros posibles participantes y determinar las responsabilidades individuales. En los operativos participaron autoridades estatales y federales.

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