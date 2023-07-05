¿Sigue operando? Esto sabemos sobre la empresa OceanGate y sus misiones al Titanic

La empresa OceanGate, responsable del sumergible Titán, usado para viajar a casi cuatro kilómetros de profundidad en el Océano Atlántico para ver los restos hundidos del barco Titanic, sigue con una página web activa y muchos se preguntan si aún ofrece este tipo de excursiones.

Cabe recordar que la compañía operaba el submarino que implosionó el pasado 18 de junio de 2023. Ese día, el submarino llevaba una hora y 45 minutos de inmersión en las aguas cuando perdió contacto con su nave nodriza.

El 22 de junio fue cuando los cinco pasajeros, entre ellos el director general de OceanGate, Stockton Rush, fueron declarados como fallecidos, después que las autoridades de Estados Unidos encontraran escombros del Titán.

La compañía, aunque sigue mencionando las expediciones hacia los restos del Titanic en su página web, también añadió una frase en la cual señala que no está brindando esa clase de servicios.

“OceanGate ha suspendido todas las operaciones comerciales y de exploración”, especifica una oración en la parte superior de su sitio de internet con letras en color rojo.

El portal de OceanGate consultado el 5 de julio de 2023. |oceangateexpeditions.com.

Aunque en el apartado sobre expediciones al Titanic, la compañía aún tiene las especificaciones sobre la misión: duraba ocho días y siete noches, con una capacidad de seis personas, edad mínima de los pasajeros de 17 años, internet de WiFi disponible y las fechas de viaje entre mayo y junio de 2023.

“Sigue los pasos de Jacques Cousteau y conviértete en un explorador submarino, comienza con una inmersión en la zona de hundimiento del RMS Titanic. Esta es tu oportunidad de dar un paso adelante de la vida diaria y descubrir algo realmente extraordinario”, menciona el portal.

Exempleado de OceanGate había advertido de la tragedia

David Lochridge, anterior empleado de OceanGate, escribió en 2018 un correo electrónico a Rob McCallum, exsocio de la compañía, en la cual advertía de las fallas de Stockton Rush al manejar la empresa.

“No quiero que se me considere un aguafiestas, pero me preocupa tato que se mate a sí mismo y a otros en el empeño por impulsar su ego”, mencionó Lochridge, quien fue contratista independiente en 2015 y entre 2016 y 2018 trabajó como empleado de OceanGate.

El antiguo colaborador externó su preocupación ante el Titán, ya que consideró que “ese submarino es un accidente a punto de ocurrir”, menciona el mensaje revelado por el medio estadounidense The New Yorker.

