Encuentran el octavo cuerpo en Ensenada; son los estragos de la tormenta tropical Rachel

Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel dejaron una tragedia en Ensenada, Baja California. Ocho personas que estaban desaparecidas fueron localizadas sin vida, cuatro de ellas eran menores de edad, mientras los equipos de búsqueda siguen recorriendo las zonas afectadas para encontrar a otras cuatro víctimas, quienes todavía no han sido ubicados.

Las corrientes de agua comenzaron a arrastrar vehículos, viviendas y animales desde la noche del sábado. Para las familias de la zona, la emergencia continúa, algunas siguen sin noticias de sus seres queridos.

¿Qué daños dejaron las lluvias de la tormenta Rachel en Ensenada?

Las corrientes golpearon especialmente las zonas cercanas a los arroyos, donde el agua arrastró todo a su paso. Habitantes describieron escenas de destrucción y familias afectadas por la pérdida de sus viviendas y seres queridos.

“Fue mucha el agua que corrió”, relató Margarita, residente de Ensenada, al recordar cómo las corrientes se llevaron personas, autos, casas y animales.

Entre los casos que más han conmocionado a los vecinos está el de un niño de cuatro años cuya desaparición provocó tristeza e incertidumbre entre los habitantes.

#CentralDeHuracanes 🌧️ La tormenta tropical Rachel dejó ocho personas muertas en Ensenada, Baja California; cuatro eran menores de edad. ⚠️ Autoridades recomiendan mantenerse lejos de arroyos y corrientes de agua Antes de salir de casa 🏡 sigue a @_NinaAndrade en #NoticiasParaDespertar 🌅 👉 https://t.co/WBG4duMW30 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 15, 2026

¿Dónde continúan buscando a las personas desaparecidas en Ensenada?

Los operativos se han extendido a zonas de difícil acceso, donde la maleza, las rocas y los restos de viviendas arrastradas por el agua complican las labores.

Alejandro Monreal, director de Seguridad Pública de Ensenada, explicó que los equipos comenzarán a revisar el área del puente Oaxaca, donde consideran que podría haber personas entre la vegetación y los escombros.

Las autoridades buscan agotar los puntos en los que podrían encontrarse quienes aún no han sido localizados.

¿Ensenada solicitará una declaratoria de desastre natural?

Ante la magnitud de las afectaciones, el gobierno municipal informó que firmó la solicitud de declaratoria de desastre natural para Ensenada.

Con esta gestión busca acceder a recursos y apoyos extraordinarios de los gobiernos estatal y federal para atender a las familias afectadas, rehabilitar viviendas e infraestructura y avanzar en la reconstrucción.

¿Qué sigue para las familias afectadas por la tormenta en Baja California?

Mientras continúan las búsquedas, las familias enfrentan la incertidumbre de no saber qué ocurrió con sus seres queridos. A la par, el municipio debe atender los daños materiales y coordinar la recuperación de las zonas afectadas.

La emergencia no termina con las lluvias. El desafío ahora es localizar a las personas que siguen desaparecidas y ayudar a las familias que perdieron sus hogares y pertenencias.