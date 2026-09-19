Temen hundimientos en Álvaro Obregón: Vecinos de Colinas del Sur exigen estudios de suelo ante obras de la Línea 5 del Cablebús

Vecinos del fraccionamiento Colinas del Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón, exigen que se garantice su seguridad ante el temor de que la construcción de la Línea 5 del Cablebús provoque hundimientos graves en la zona.

Los colonos señalan que la zona cuenta con numerosas cavernas y un suelo fuertemente minado, un riesgo geológico validado por el atlas de peligros de la demarcación, por lo que consideran indispensable contar con estudios de mecánica de suelo antes de levantar una obra de gran peso.

Pese a la exigencia ciudadana, los afectados denuncian una profunda opacidad por parte de las autoridades, asegurando que a la fecha no se ha presentado ningún proyecto ejecutivo, permisos oficiales ni estudios de impacto ambiental que demuestren la factibilidad de la estación Santa Lucía.

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Ante la negativa gubernamental de detener los trabajos y la respuesta de que la obra continuará “nos guste o no”, los habitantes han optado por promover amparos legales en busca de frenar la construcción.

Aunque algunos jueces han recibido los recursos jurídicos promovidos por los colonos para exigir transparencia y la protección de su patrimonio, los trabajos en las inmediaciones siguen su marcha sin que hasta el momento se haya aclarado la legalidad de los permisos.

Los vecinos aclaran que no se oponen al sistema de transporte, sino a la falta de comunicación y al riesgo latente de que el peso de las torres colapse sus viviendas en una zona históricamente vulnerable.

Con información de Óscar Hernández.