De Álvaro Obregón a Magdalena Contreras: Ruta, estaciones y cuándo abre la Línea 5 del Cablebús

La movilidad en el poniente y sur de la Ciudad de México está por transformarse de manera radical. La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) ha iniciado formalmente los trabajos de construcción de la Línea 5 del Cablebús, un proyecto de transporte masivo que buscará resolver el problema de tráfico en la zona.

Con una inversión estratégica orientada a conectar zonas de difícil acceso topográfico, esta nueva ruta de 15.4 kilómetros buscará beneficiar directamente a más de 137 mil habitantes de las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, reduciendo los tiempos de traslado diarios en tramos que actualmente se encuentran colapsados por el transporte terrestre tradicional.

¡Arrancó una nueva obra para la movilidad de la Ciudad de México!

Iniciamos la construcción de la Línea 5 del Cablebús, con 12 estaciones que fortalecerán la conectividad entre Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, beneficiando a más de 137 mil habitantes.#ObrasQueTransforman pic.twitter.com/Sik98ad5VR — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) July 10, 2026

Ruta, estaciones y cuándo abre la Línea 5 del Cablebús

La Línea 5 estará conformada por 12 estaciones estratégicas para conectar ambos puntos de la ciudad. Aunque las autoridades capitalinas irán liberando los nombres definitivos de cada parada conforme avance la construcción en las distintas colonias, se ha confirmado que las terminales y estaciones intermedias funcionarán como un cordón de conectividad para desahogar vialidades clave como la Avenida Luis Cabrera, San Jerónimo y Camino Real a Toluca.

Como un adelanto, en una de las pancartas utilizadas por las autoridades para dar inicio a la construcción, se puede leer "Estación 1: Mixcoac".

Los usuarios podrán abordar este sistema de cabinas en sus propios barrios para descender directamente en nodos de interconexión con el resto de la red de transporte de la CDMX, viajando de manera segura y por encima del tráfico.

¿Cuándo podría estar lista la Línea 5 del Cablebús de la CDMX?

El arranque formal de las obras civiles, el pasado 9 de julio, marca el inicio de un calendario técnico riguroso. Al tratarse de una obra de gran magnitud que involucra la cimentación de torres de soporte en terrenos montañosos y el tendido de cables de alta tensión, las autoridades estiman que el periodo de construcción y la posterior fase de pruebas operativas se extienda por los próximos meses, proyectando su inauguración y apertura al público hacia finales de 2027 o principios de 2028.